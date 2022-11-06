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Шиме Врсалько
Статистика
Шиме Врсалько - статистика
Завершил карьеру
10 января 1992 (34)
#24 | Защитник
183 см | 73 кг
Хорватия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Олимпиакос
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
1 : 1
06.11.2022
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 0
02.10.2022
Атромитос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
2 : 1
18.09.2022
Олимпиакос
1' - 63'
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
1 : 1
11.09.2022
Волос
1' - 46'
41'
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