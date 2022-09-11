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    Шиме Врсалько - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Шиме
    Фамилия Врсалько
    Команда Олимпиакос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 января 1992 (31 год)
    Рост 183
    Вес 73
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпиакос 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 1:1 Олимпиакос (Пирей)
    02.10.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 2:0 Атромитос (Перистери)
    18.09.2022 1' -63' Арис (Салоники) 2:1 Олимпиакос (Пирей)
    11.09.2022 1' -46' Олимпиакос (Пирей) 1:1 Волос (Волос)
    41'
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