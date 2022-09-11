Шиме Врсалько - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Шиме
|Фамилия
|Врсалько
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 января 1992 (31 год)
|Рост
|183
|Вес
|73
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Шиме
|Фамилия
|Врсалько
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 января 1992 (31 год)
|Рост
|183
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпиакос
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)
|02.10.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|18.09.2022
|1' -63'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Олимпиакос (Пирей)
|11.09.2022
|1' -46'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Волос (Волос)
|41'