Статистика по турнирам

Греция. Суперлига 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Испания. Кубок 2021/2022 Испания. Примера 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Суперкубок Испании 2021/2022 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Испания. Примера 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Испания. Примера 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Испания. Кубок 2017/2018 Испания. Примера 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Испания. Кубок 2016/2017 Испания. Примера 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Италия. Серия А 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Лига Чемпионов 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011