Футболисты «Атлетико» не смогли добраться на тренировку на спорткарах из-за снегопада

Игроки «Атлетико» испытали трудности по пути на тренировку из-за непогоды в Мадриде.
Из-за обильного снегопада в столице Испании несколько футболистов «Атлетико» были вынуждены отказаться со спорткаров, чтобы добраться на базу клуба.
Тома Лемар, Маркос Льоренте, Шиме Врсалько и Янник Феррейра-Карраско добирались на тренировку на Fiat Panda, одолженном бельгийцем у соседа.
- Над Испанией бушует снежный шторм Филомена. По прогнозам синоптиков, высота снежного покрова может достигнуть 20-30 сантиметров
- Ранее из-за снегопада был отменен матч 18-го тура между «Атлетико» и «Атлетиком».
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Источник: инстаграм «433»