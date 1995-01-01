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    Футболисты «Атлетико» не смогли добраться на тренировку на спорткарах из-за снегопада

    Игроки «Атлетико» испытали трудности по пути на тренировку из-за непогоды в Мадриде.

    Из-за обильного снегопада в столице Испании несколько футболистов «Атлетико» были вынуждены отказаться со спорткаров, чтобы добраться на базу клуба.

    Тома Лемар, Маркос Льоренте, Шиме Врсалько и Янник Феррейра-Карраско добирались на тренировку на Fiat Panda, одолженном бельгийцем у соседа.

    • Над Испанией бушует снежный шторм Филомена. По прогнозам синоптиков, высота снежного покрова может достигнуть 20-30 сантиметров
    • Ранее из-за снегопада был отменен матч 18-го тура между «Атлетико» и «Атлетиком».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «433»

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    Сегодня, 08:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1386

      Tsigan 2 часа назад

      Что то снега нет на видео)))

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