Футболисты «Атлетико» не смогли добраться на тренировку на спорткарах из-за снегопада

Игроки «Атлетико» испытали трудности по пути на тренировку из-за непогоды в Мадриде.

Из-за обильного снегопада в столице Испании несколько футболистов «Атлетико» были вынуждены отказаться со спорткаров, чтобы добраться на базу клуба.

Тома Лемар, Маркос Льоренте, Шиме Врсалько и Янник Феррейра-Карраско добирались на тренировку на Fiat Panda, одолженном бельгийцем у соседа.

Над Испанией бушует снежный шторм Филомена. По прогнозам синоптиков, высота снежного покрова может достигнуть 20-30 сантиметров

Ранее из-за снегопада был отменен матч 18-го тура между «Атлетико» и «Атлетиком».