«Ювентус» и «Рома» включились в борьбу за Врсалько

Защитник «Атлетико» Шиме Врсалько продолжает вызывать интерес у клубов итальянской Серии А. Ранее сообщалось, что «Наполи» рассматривает вариант приглашения 25-летнего защитника.

Теперь конкуренцию неаполитанцам в борьбе за хорвата составят «Ювентус» и «Рома». Потенциальный трансфер оценивается руководством «Атлетико» в 25 миллионов евро.

Напомним, что летом 2016 года Врсалько перешел в мадридский клуб из «Сассуоло». Сумма трансфера составила 16 миллионов евро. Действующий контракт между сторонами рассчитан до середины 2021 года.