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    «Ювентус» и «Рома» включились в борьбу за Врсалько

    Защитник «Атлетико» Шиме Врсалько продолжает вызывать интерес у клубов итальянской Серии А. Ранее сообщалось, что «Наполи» рассматривает вариант приглашения 25-летнего защитника.

    Теперь конкуренцию неаполитанцам в борьбе за хорвата составят «Ювентус» и «Рома». Потенциальный трансфер оценивается руководством «Атлетико» в 25 миллионов евро.

    Напомним, что летом 2016 года Врсалько перешел в мадридский клуб из «Сассуоло». Сумма трансфера составила 16 миллионов евро. Действующий контракт между сторонами рассчитан до середины 2021 года.

    Источник: AS

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    04.12.2017 11:04
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    Комментарии (2)
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    shinnik
    1512379255
    Может его в Хабаровск?)) Заранее извиняюсь...
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    ologreds
    1694991805
    numo528083
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