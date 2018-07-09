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    «Интер» ведет переговоры с «Атлетико» о покупке Врсалько

    Защитник мадридского «Атлетико» и сборной Хорватии Шиме Врсалько близок к переходу в «Интер».

    В данный момент стороны ведут переговоры о возможности такого трансфера этим летом. Итальянская сторона изначально хотела арендовать футболиста, но испанцы ответили отказом. В Мадриде готовы продать Врсалько, если получат соответствующее предложение. В случае с «Интером» – это может быть арендное соглашение с правом обязательного выкупа контракта.

    Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего хорвата заинтересованы «Наполи» и «Рома».

    Источник: AS

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    09.07.2018 11:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 9 июля 2018, 12:04

      Вот и пусть покупают Врсалько, а Марио нам нужнее

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