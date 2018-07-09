«Интер» ведет переговоры с «Атлетико» о покупке Врсалько

Защитник мадридского «Атлетико» и сборной Хорватии Шиме Врсалько близок к переходу в «Интер».

В данный момент стороны ведут переговоры о возможности такого трансфера этим летом. Итальянская сторона изначально хотела арендовать футболиста, но испанцы ответили отказом. В Мадриде готовы продать Врсалько, если получат соответствующее предложение. В случае с «Интером» – это может быть арендное соглашение с правом обязательного выкупа контракта.

Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего хорвата заинтересованы «Наполи» и «Рома».