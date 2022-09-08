Максим Медведев - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Борисович
|Фамилия
|Медведев
|Команда
|Карабах
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баку
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|177
|Вес
|71
|Имя
|Максим
|Отчество
|Борисович
|Фамилия
|Медведев
|Команда
|Карабах
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баку
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|177
|Вес
|71
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|Был в запасе
|Гент
|
2:0
(5:3)п
|Карабах
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Карабах
|1:0
|Гент
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карабах
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|65' -90'
|Карабах (Агдам)
|1:1
|Фрайбург (Фрайбург)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|2:1
|Карабах (Агдам)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|0:3
|Карабах (Агдам)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:1
|Карабах (Агдам)