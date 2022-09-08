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    Максим Медведев - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Максим
    Отчество Борисович
    Фамилия Медведев
    Команда Карабах
    Состав Основной
    Родной город Баку
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 сентября 1989 (33 года)
    Рост 177
    Вес 71
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Гент 2:0
    (5:3)п         		Карабах Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Карабах 1:0 Гент Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карабах 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 65' -90' Карабах (Агдам) 1:1 Фрайбург (Фрайбург)
    27.10.2022 Был в запасе Нант (Нант) 2:1 Карабах (Агдам)
    06.10.2022 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 0:3 Карабах (Агдам)
    08.09.2022 Был в запасе Фрайбург (Фрайбург) 2:1 Карабах (Агдам)
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