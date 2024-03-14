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Максим Медведев - статистика

Завершил карьеру
29 сентября 1989 (36), Баку
#5 | Защитник
177 см | 71 кг
Азербайджан
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карабах
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/8 финала
Байер
3 : 2
14.03.2024
Карабах
Был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
Карабах
2 : 2
07.03.2024
Байер
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Карабах
2 : 3
22.02.2024
Брага
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Брага
2 : 4
15.02.2024
Карабах
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Карабах
2 : 1
14.12.2023
Хэкен
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Мольде
2 : 2
30.11.2023
Карабах
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Карабах
0 : 1
09.11.2023
Байер
83' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Байер
5 : 1
26.10.2023
Карабах
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Хэкен
0 : 1
05.10.2023
Карабах
67' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Карабах
1 : 0
21.09.2023
Мольде
1' - 81'
Лига Европы, 4 раунд
Карабах
1 : 1
31.08.2023
Олимпия
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Олимпия
0 : 2
24.08.2023
Карабах
88' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
ХИК
1 : 2
17.08.2023
Карабах
86' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Карабах
2 : 1
10.08.2023
ХИК
90' - 90'
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