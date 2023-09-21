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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карабах - Мольде
Карабах - Мольде: обзор матча 21 сентября 2023
Карабах
21.09.2023, четверг, 19:45
Лига Европы, группа H, 1 тур
1 : 0
Завершен
Мольде
56'
Л. Андраде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карабах - Мольде
Замена
П. Андраде
️️️️
Жуниньо
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Ромао
90'
+1
Желтая карточка
К. Медина
89'
88'
Замена
М. Гредем
️️️️
В. Бериша
Желтая карточка
М. Янкович
84'
Замена
Б. Гусейнов
️️️️
М. Медведев
81'
Замена
Х. Кейта
️️️️
Л. Андраде
81'
Замена
Т. Байрамов
️️️️
Я. Бензия
81'
74'
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Андре Кааса
70'
Замена
Э. Хестад
️️️️
М. Эллингсен
70'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
М. Эйкрем
70'
Замена
М. Линнес
️️️️
К. Хауген
ГОЛ! 1:0!
Л. Андраде
56'
47'
Желтая карточка
М. Андре Кааса
35'
Желтая карточка
М. Эллингсен
20'
Желтая карточка
Э. Брейвик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
99
Андрей Лунев
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
8
Яссин Бензия
АП
23
Жуниньо
ПВ
1
Матеус Силва
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
14
Ветон Бериша
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Карабах
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
28
Хамиду Кейта
ЛВ
20
Ричард Алмейда
ЦП
7
Турал Байрамов
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
28
Магнус Гредем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
2-1-2-3-2
99
Лунев
5
Медведев
81
Медина
18
Ромао
8
Янкович
10
Зубир
11
Андраде
8
Бензия
23
Жуниньо
44
Джафаргулиев
1
Силва
3-2-2-1-2
28
Карлстрем
15
Бьорнбак
45
Хагельскьер
6
Эллингсен
8
Левик
28
Хауген
10
Брейвик
15
Кааса
23
Эйкрем
25
14
Бериша
5
Медведев
15
Гусейнов
15
Гусейнов
5
Медведев
11
Андраде
28
Кейта
28
Кейта
11
Андраде
8
Бензия
7
Байрамов
7
Байрамов
8
Бензия
23
Жуниньо
66
Андраде
66
Андраде
23
Жуниньо
28
Хауген
25
Линнес
25
Линнес
28
Хауген
15
Кааса
16
Эриксен
16
Эриксен
15
Кааса
14
Бериша
28
Гредем
28
Гредем
14
Бериша
6
Эллингсен
5
Хестад
5
Хестад
6
Эллингсен
23
Эйкрем
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
23
Эйкрем
Остались в запасе
Карабах
Мольде
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
31
Оливер Петерсен
ВР
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Карабах - Мольде
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
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