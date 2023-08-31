Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карабах - Олимпия
Карабах - Олимпия: обзор матча 31 августа 2023
Карабах
31.08.2023, четверг, 19:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Олимпия
24'
Т. Байрамов (П)
36'
Д. Пинту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карабах - Олимпия
Желтая карточка
Л. Андраде
90'
+1
Замена
Х. Кейта
️️️️
Т. Байрамов
89'
Замена
Р. Алмейда
️️️️
М. Янкович
89'
82'
Желтая карточка
Ю. Ласицкас
Замена
М. Силва
️️️️
Я. Бензия
82'
77'
Замена
Ю. Ласицкас
️️️️
Ж. Силва
Замена
Жуниньо
️️️️
Р. Джиджа
66'
66'
Замена
М. Нукич
️️️️
П. Лукас Швайзер
66'
Замена
С. Фадида
️️️️
Р. Педру
Желтая карточка
Р. Алмейда
63'
54'
Замена
И. Посавец
️️️️
Н. Мотика
Желтая карточка
М. Янкович
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
А. Доффо
42'
Желтая карточка
Р. Педру
36'
ГОЛ! 1:1!
Д. Пинту
Желтая карточка
Б. Мустафазаде
29'
28'
Желтая карточка
Н. Мотика
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Байрамов
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
25
Лука Гугешашвили
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
19
Редон Джиджа
ЛВ
18
Жулио Ромао
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
11
Леандру Андраде
АП
7
Турал Байрамов
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Олимпия
69
Матевж Видовшек
ВР
43
Альяж Крефл
ЛЗ
5
Матео Караматич
ЦЗ
14
Марцел Ратник
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
34
Агустин Доффо
ОП
8
Диогу Пинту
ЦП
14
Руй Педру
ЦФ
37
Педро Лукас Швайзер
ЦФ
21
Тими Элшник
ЦФ
Главный тренер
Феде Бессоне
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
28
Хамиду Кейта
ЛВ
20
Ричард Алмейда
ЦП
23
Жуниньо
ПВ
1
Матеус Силва
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Олимпия
31
Жан Маурисио
ВР
22
Денис Пинтоль
ВР
15
Marko Ristic
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
33
Неманья Гаврич
ЦП
11
Саар Фадида
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦП
9
Aldin Jakupović
ЦП
21
Иван Посавец
АП
9
Мустафа Нукич
ЦФ
2-1-2-3-2
25
Гугешашвили
13
Мустафазаде
81
Медина
18
Ромао
8
Янкович
10
Зубир
19
Джиджа
11
Андраде
8
Бензия
44
Джафаргулиев
7
Байрамов
4-1-1-1-3
69
Видовшек
2
Силва
5
Караматич
14
Ратник
43
Крефл
34
Доффо
8
Пинту
20
Мотика
21
Элшник
37
Швайзер
14
Педру
8
Янкович
20
Алмейда
20
Алмейда
8
Янкович
7
Байрамов
28
Кейта
28
Кейта
7
Байрамов
19
Джиджа
23
Жуниньо
23
Жуниньо
19
Джиджа
8
Бензия
1
Силва
1
Силва
8
Бензия
2
Силва
23
Ласицкас
23
Ласицкас
2
Силва
14
Педру
11
Фадида
11
Фадида
14
Педру
20
Мотика
21
Посавец
21
Посавец
20
Мотика
37
Швайзер
9
Нукич
9
Нукич
37
Швайзер
Остались в запасе
Карабах
Олимпия
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
31
Жан Маурисио
ВР
22
Денис Пинтоль
ВР
15
Marko Ristic
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
33
Неманья Гаврич
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦП
9
Aldin Jakupović
ЦП
Главный тренер
Феде Бессоне
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Остались в запасе
31
Жан Маурисио
ВР
22
Денис Пинтоль
ВР
15
Marko Ristic
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
33
Неманья Гаврич
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦП
9
Aldin Jakupović
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Феде Бессоне
Статистика матча Карабах - Олимпия
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Олимпия
Словения. Первая Лига, 17 тур
Бринье Гросуплье
- : -
29.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 16 тур
Олимпия
1 : 0
21.11.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 15 тур
НК Нафта Лендава
1 : 1
06.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 12 тур
Алюминий
0 : 1
16.10.2026
Олимпия
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Новости команд
Все
Карабах
Олимпия
«Карабах» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Карабах» – «Твенте»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Твенте» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Твенте» – «Карабах»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
13 августа
33
«Карабах» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Карабах» – «Твенте»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Твенте» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Твенте» – «Карабах»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
13 августа
33
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
Российский игрок забил во втором матче подряд и близок к титулу в одной из европейских лиг
16 апреля
1
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Ноа» – «Олимпия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:04
«Ноа» – «Олимпия»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.78
2025.08.28 08:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+