Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпия - Карабах
Олимпия - Карабах: обзор матча 24 августа 2023
Олимпия
24.08.2023, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Карабах
32'
К. Медина
44'
Л. Андраде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпия - Карабах
Вторая желтая
Д. Суалехе
90'
+5
88'
Замена
М. Медведев
️️️️
Э. Джафаргулиев
Замена
Ю. Ласицкас
️️️️
Ж. Силва
85'
84'
Замена
Х. Кейта
️️️️
Р. Джиджа
84'
Замена
А. Дьякаби
️️️️
Т. Байрамов
75'
Замена
Жуниньо
️️️️
Л. Андраде
75'
Замена
М. Силва
️️️️
Я. Бензия
73'
Желтая карточка
Л. Гугешашвили
Замена
Н. Мотика
️️️️
С. Сеслар
72'
Замена
М. Нукич
️️️️
П. Лукас Швайзер
72'
Желтая карточка
С. Сеслар
59'
Замена
Д. Пинту
️️️️
С. Фадида
59'
Желтая карточка
Д. Суалехе
55'
Желтая карточка
Т. Элшник
45'
+2
44'
ГОЛ! 0:2!
Л. Андраде
Пас отдал
Р. Джиджа
32'
ГОЛ! 0:1!
К. Медина
Пас отдал
Я. Бензия
29'
Желтая карточка
Ж. Ромао
Желтая карточка
А. Доффо
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпия
69
Матевж Видовшек
ВР
33
Давид Суалехе
ЛЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
14
Марцел Ратник
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
34
Агустин Доффо
ОП
11
Саар Фадида
ЦП
10
Свит Сеслар
АП
21
Тими Элшник
ЦФ
14
Руй Педру
ЦФ
37
Педро Лукас Швайзер
ЦФ
Главный тренер
Феде Бессоне
Карабах
25
Лука Гугешашвили
ВР
81
Кевин Медина
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
19
Редон Джиджа
ЛВ
18
Жулио Ромао
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
8
Яссин Бензия
АП
7
Турал Байрамов
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Олимпия
22
Денис Пинтоль
ВР
31
Жан Маурисио
ВР
43
Альяж Крефл
ЛЗ
5
Матео Караматич
ЦЗ
15
Marko Ristic
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
33
Неманья Гаврич
ЦП
9
Aldin Jakupović
ЦП
8
Диогу Пинту
ЦП
9
Мустафа Нукич
ЦФ
Карабах
99
Андрей Лунев
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
28
Хамиду Кейта
ЛВ
20
Ричард Алмейда
ЦП
23
Жуниньо
ПВ
1
Матеус Силва
ЦФ
4-1-1-1-3
69
Видовшек
33
Суалехе
17
Мухамедбегович
14
Ратник
2
Силва
34
Доффо
11
Фадида
10
Сеслар
37
Швайзер
14
Педру
21
Элшник
2-1-2-3-2
25
Гугешашвили
81
Медина
13
Мустафазаде
18
Ромао
8
Янкович
10
Зубир
11
Андраде
8
Бензия
19
Джиджа
44
Джафаргулиев
7
Байрамов
2
Силва
23
Ласицкас
23
Ласицкас
2
Силва
11
Фадида
8
Пинту
8
Пинту
11
Фадида
10
Сеслар
20
Мотика
20
Мотика
10
Сеслар
37
Швайзер
9
Нукич
9
Нукич
37
Швайзер
44
Джафаргулиев
5
Медведев
5
Медведев
44
Джафаргулиев
7
Байрамов
27
Дьякаби
27
Дьякаби
7
Байрамов
19
Джиджа
28
Кейта
28
Кейта
19
Джиджа
11
Андраде
23
Жуниньо
23
Жуниньо
11
Андраде
8
Бензия
1
Силва
1
Силва
8
Бензия
Остались в запасе
Олимпия
Карабах
22
Денис Пинтоль
ВР
31
Жан Маурисио
ВР
43
Альяж Крефл
ЛЗ
5
Матео Караматич
ЦЗ
15
Marko Ristic
ЦЗ
33
Неманья Гаврич
ЦП
9
Aldin Jakupović
ЦП
Главный тренер
Феде Бессоне
99
Андрей Лунев
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
22
Денис Пинтоль
ВР
31
Жан Маурисио
ВР
43
Альяж Крефл
ЛЗ
5
Матео Караматич
ЦЗ
15
Marko Ristic
ЦЗ
33
Неманья Гаврич
ЦП
9
Aldin Jakupović
ЦП
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
Главный тренер
Феде Бессоне
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Олимпия - Карабах
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Олимпия
Словения. Первая Лига, 17 тур
Бринье Гросуплье
- : -
29.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 16 тур
Олимпия
1 : 0
21.11.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 15 тур
НК Нафта Лендава
1 : 1
06.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 12 тур
Алюминий
0 : 1
16.10.2026
Олимпия
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Новости команд
Все
Олимпия
Карабах
«Карабах» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Карабах» – «Твенте»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Твенте» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Твенте» – «Карабах»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
13 августа
33
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
Российский игрок забил во втором матче подряд и близок к титулу в одной из европейских лиг
16 апреля
1
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Ноа» – «Олимпия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:04
«Ноа» – «Олимпия»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.78
2025.08.28 08:45
«Карабах» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Карабах» – «Твенте»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Твенте» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Твенте» – «Карабах»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
13 августа
33
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+