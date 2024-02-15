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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Карабах
Брага - Карабах: обзор матча 15 февраля 2024
Брага
15.02.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 4
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Карабах
44'
С. Банза
90+1'
Ж. Моутинью (П)
21'
М. Янкович (П)
54'
А. Зубир
65'
Жуниньо
69'
А. Зубир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Карабах
ГОЛ с пенальти! 2:4!
Ж. Моутинью
90'
+1
86'
Замена
Х. Кейта
️️️️
Я. Бензия
86'
Замена
А. Исаев
️️️️
Ж. Ромао
76'
Желтая карточка
Ж. Ромао
Замена
Ч. Ндур
️️️️
В. Карвальо
76'
Замена
Д. Мендес
️️️️
В. Гомес
76'
69'
ГОЛ! 1:4!
А. Зубир
Пас отдал
Т. Байрамов
68'
Замена
Т. Байрамов
️️️️
Л. Андраде
Замена
Пицци
️️️️
Р. Саласар
67'
65'
ГОЛ! 1:3!
Жуниньо
Пас отдал
А. Зубир
Замена
Р. Фернандеш
️️️️
А. Джало
56'
54'
ГОЛ! 1:2!
А. Зубир
Желтая карточка
А. Руис
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
С. Банза
44'
30'
Желтая карточка
М. Силва
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Янкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
9
Абель Руис
(К)
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Карабах
99
Андрей Лунев
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
(К)
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
8
Яссин Бензия
АП
23
Жуниньо
ПВ
1
Матеус Силва
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Брага
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
55
Чиссумба
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
27
Чер Ндур
ЦП
27
Джибриль Сумаре
ЦП
21
Пицци
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
59
Ян Саид
ЦФ
Карабах
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
28
Хамиду Кейта
ЛВ
19
Редон Джиджа
ЛВ
10
Алексей Исаев
ОП
7
Турал Байрамов
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Матеус
26
Борха
15
Оливейра
4
Ниакате
2
Гомес
6
Карвальо
8
Моутинью
25
Джало
17
Саласар
24
Банза
9
Руис
2-1-2-3-2
99
Лунев
13
Мустафазаде
15
Гусейнов
18
Ромао
8
Янкович
10
Зубир
23
Жуниньо
8
Бензия
11
Андраде
44
Джафаргулиев
1
Силва
2
Гомес
2
Мендес
2
Мендес
2
Гомес
6
Карвальо
27
Ндур
27
Ндур
6
Карвальо
17
Саласар
21
Пицци
21
Пицци
17
Саласар
25
Джало
78
Фернандеш
78
Фернандеш
25
Джало
18
Ромао
10
Исаев
10
Исаев
18
Ромао
8
Бензия
28
Кейта
28
Кейта
8
Бензия
Алмейда
19
Джиджа
19
Джиджа
Алмейда
11
Андраде
7
Байрамов
7
Байрамов
11
Андраде
Остались в запасе
Брага
Карабах
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
55
Чиссумба
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
27
Джибриль Сумаре
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
59
Ян Саид
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
66
Патрик Андраде
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
55
Чиссумба
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
27
Джибриль Сумаре
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
59
Ян Саид
ЦФ
Остались в запасе
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
66
Патрик Андраде
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Брага - Карабах
1
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
16
13
Офсайды
0
2
Количество передач
458
344
Сейвы
1
6
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.6
2.42
Матчи команд
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Главный судья:
Мортен Крог
(Силькеборг)
Стадион:
Брага Мунисипаль
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