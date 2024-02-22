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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карабах - Брага
Карабах - Брага: обзор матча 22 февраля 2024
Карабах
22.02.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 3
Первый матч – 4 : 2
Завершен
Брага
102'
М. Силва
120+2'
Н. Ахундзаде
70'
Р. Фернандеш
83'
А. Джало
115'
С. Банза (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карабах - Брага
120'
+3
Желтая карточка
С. Банза
ГОЛ! 2:3!
Н. Ахундзаде
Пас отдал
Б. Гусейнов
120'
+2
115'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
С. Банза
Желтая карточка
Б. Мустафазаде
111'
110'
Желтая карточка
Ч. Ндур
Замена
П. Андраде
️️️️
Ж. Ромао
108'
Замена
Н. Ахундзаде
️️️️
М. Вешович
108'
ГОЛ! 1:2!
М. Силва
102'
100'
Желтая карточка
А. Джало
91'
Замена
С. Саатджи
️️️️
П. Оливейра
Желтая карточка
М. Вешович
90'
+1
86'
Желтая карточка
П. Оливейра
Желтая карточка
Т. Байрамов
85'
83'
ГОЛ! 0:2!
А. Джало
Пас отдал
Брума
Замена
М. Силва
️️️️
Л. Андраде
74'
Замена
Х. Кейта
️️️️
Жуниньо
74'
70'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фернандеш
Пас отдал
Брума
68'
Замена
В. Карвальо
️️️️
Ж. Моутинью
68'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
К. Борха
63'
Замена
Брума
️️️️
В. Гомес
Замена
Т. Байрамов
️️️️
Я. Бензия
60'
Вторая желтая
Э. Джафаргулиев
57'
55'
Желтая карточка
В. Гомес
54'
Замена
Ч. Ндур
️️️️
Р. Саласар
Желтая карточка
Э. Джафаргулиев
53'
46'
Замена
А. Джало
️️️️
Пицци
Желтая карточка
Ж. Ромао
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
99
Андрей Лунев
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
(К)
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
8
Яссин Бензия
АП
23
Жуниньо
ПВ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
8
Жоао Моутинью
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
21
Пицци
АП
9
Абель Руис
(К)
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Карабах
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
19
Редон Джиджа
ЛВ
28
Хамиду Кейта
ЛВ
10
Алексей Исаев
ОП
7
Турал Байрамов
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
55
Чиссумба
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
77
Брума
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
27
Джибриль Сумаре
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
3-1-2-3-1
99
Лунев
23
Вешович
13
Мустафазаде
15
Гусейнов
18
Ромао
8
Янкович
10
Зубир
11
Андраде
8
Бензия
23
Жуниньо
44
Джафаргулиев
4-1-3-2
1
Матеус
2
Гомес
15
Оливейра
4
Ниакате
26
Борха
8
Моутинью
17
Саласар
21
Пицци
78
Фернандеш
24
Банза
9
Руис
11
Андраде
1
Силва
1
Силва
11
Андраде
Алмейда
19
Джиджа
19
Джиджа
Алмейда
23
Жуниньо
28
Кейта
28
Кейта
23
Жуниньо
8
Бензия
7
Байрамов
7
Байрамов
8
Бензия
23
Вешович
90
Ахундзаде
90
Ахундзаде
23
Вешович
18
Ромао
66
Андраде
66
Андраде
18
Ромао
15
Оливейра
4
Саатджи
4
Саатджи
15
Оливейра
8
Моутинью
6
Карвальо
6
Карвальо
8
Моутинью
17
Саласар
27
Ндур
27
Ндур
17
Саласар
21
Пицци
25
Джало
25
Джало
21
Пицци
2
Гомес
77
Брума
77
Брума
2
Гомес
26
Борха
9
Лопеш
9
Лопеш
26
Борха
Остались в запасе
Карабах
Брага
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
55
Чиссумба
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
27
Джибриль Сумаре
ОП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
55
Чиссумба
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
27
Джибриль Сумаре
ОП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Карабах - Брага
5
1
5
Всего ударов по воротам
11
24
Удары в створ
6
9
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
5
Угловые удары
5
5
Нарушения
17
18
Офсайды
4
2
Количество передач
430
629
Сейвы
6
4
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
1
10
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
2
13
xG (ожидаемые голы)
0.74
1.69
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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