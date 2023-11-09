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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карабах - Байер
Карабах - Байер: обзор матча 09 ноября 2023
Карабах
09.11.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, группа H, 4 тур
0 : 1
Завершен
Байер
90+4'
В. Бонифаци (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карабах - Байер
Желтая карточка
Т. Байрамов
90'
+7
90'
+7
Замена
А. Гложек
️️️️
Ф. Вирц
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Бонифаци
Желтая карточка
Л. Гугешашвили
90'
+3
Замена
Б. Гусейнов
️️️️
Э. Джафаргулиев
89'
Замена
Л. Гугешашвили
️️️️
А. Лунев
85'
Замена
М. Медведев
️️️️
М. Вешович
83'
Замена
Т. Байрамов
️️️️
Я. Бензия
83'
Замена
П. Андраде
️️️️
Л. Андраде
83'
Желтая карточка
Ж. Ромао
69'
69'
Желтая карточка
Г. Джака
68'
Желтая карточка
Ф. Вирц
61'
Замена
Ж. Фримпонг
️️️️
Н. Телла
61'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
А. Адли
Желтая карточка
М. Вешович
35'
Желтая карточка
К. Медина
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
99
Андрей Лунев
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
(К)
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
11
Леандру Андраде
АП
23
Жуниньо
ПВ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Байер
32
Матей Коварж
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
4
Джонатан Та
(К)
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Карабах
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
28
Хамиду Кейта
ЛВ
19
Редон Джиджа
ЛВ
20
Ричард Алмейда
ЦП
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
47
Айман Аурир
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
10
Адам Гложек
ЦФ
3-1-2-3-1
99
Лунев
23
Вешович
13
Мустафазаде
81
Медина
18
Ромао
8
Янкович
10
Зубир
8
Бензия
11
Андраде
23
Жуниньо
44
Джафаргулиев
4-1-1-2-2
32
Коварж
44
Станишич
4
Та
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
8
Андрих
23
Телла
7
Вирц
21
Адли
22
Бонифаци
99
Лунев
25
Гугешашвили
25
Гугешашвили
99
Лунев
23
Вешович
5
Медведев
5
Медведев
23
Вешович
44
Джафаргулиев
15
Гусейнов
15
Гусейнов
44
Джафаргулиев
8
Бензия
7
Байрамов
7
Байрамов
8
Бензия
11
Андраде
66
Андраде
66
Андраде
11
Андраде
23
Телла
30
Фримпонг
30
Фримпонг
23
Телла
21
Адли
7
Хофманн
7
Хофманн
21
Адли
7
Вирц
10
Гложек
10
Гложек
7
Вирц
Остались в запасе
Карабах
Байер
1
Амин Рамазанов
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
28
Хамиду Кейта
ЛВ
19
Редон Джиджа
ЛВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
47
Айман Аурир
АП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Амин Рамазанов
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
28
Хамиду Кейта
ЛВ
19
Редон Джиджа
ЛВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
47
Айман Аурир
АП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Карабах - Байер
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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