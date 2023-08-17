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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ХИК - Карабах
ХИК - Карабах: обзор матча 17 августа 2023
ХИК
17.08.2023, четверг, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Карабах
10'
С. Хостикка
45+3'
Т. Байрамов (П)
56'
Я. Бензия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХИК - Карабах
87'
Замена
П. Андраде
️️️️
Я. Бензия
86'
Замена
М. Медведев
️️️️
Т. Байрамов
Желтая карточка
П. Хетемай
75'
73'
Замена
Жуниньо
️️️️
Р. Джиджа
Замена
Х. Банде
️️️️
Б. Радулович
62'
56'
ГОЛ! 1:2!
Я. Бензия
Пас отдал
Б. Гусейнов
Замена
М. Пелтола
️️️️
Т. Оллила
46'
46'
Замена
Б. Гусейнов
️️️️
Б. Мустафазаде
Замена
Э. Олусанья
️️️️
С. Хостикка
46'
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Байрамов
Замена
А. Хальме
️️️️
М. Тенхо
39'
Вторая желтая
К. Куассиви-Бениссан
16'
Желтая карточка
К. Куассиви-Бениссан
14'
ГОЛ! 1:0!
С. Хостикка
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
10
Лукас Лингман
ЦП
9
Топи Кескинен
ЦП
7
Сантери Хостикка
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
25
Боян Радулович
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
19
Редон Джиджа
ЛВ
18
Жулио Ромао
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
8
Яссин Бензия
АП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
30
Alex Ramula
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
12
Хассан Банде
ЛВ
2
Матти Пелтола
ОП
6
Филип Рогич
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
Карабах
25
Лука Гугешашвили
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
28
Хамиду Кейта
ЛВ
20
Ричард Алмейда
ЦП
23
Жуниньо
ПВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
3-2-2-3
85
Мяенпяя
4
Тойвио
5
Тенхо
22
Райтала
5
Оллила
27
Куассиви-Бениссан
10
Лингман
9
Кескинен
25
Радулович
8
7
Хостикка
2-1-2-3-2
1
Махаммадалиев
13
Мустафазаде
81
Медина
18
Ромао
8
Янкович
10
Зубир
11
Андраде
8
Бензия
19
Джиджа
7
Байрамов
44
Джафаргулиев
5
Тенхо
6
Хальме
6
Хальме
5
Тенхо
5
Оллила
2
Пелтола
2
Пелтола
5
Оллила
25
Радулович
12
Банде
12
Банде
25
Радулович
7
Хостикка
21
Олусанья
21
Олусанья
7
Хостикка
7
Байрамов
5
Медведев
5
Медведев
7
Байрамов
13
Мустафазаде
15
Гусейнов
15
Гусейнов
13
Мустафазаде
19
Джиджа
23
Жуниньо
23
Жуниньо
19
Джиджа
8
Бензия
66
Андраде
66
Андраде
8
Бензия
Остались в запасе
ХИК
Карабах
1
Jesse Öst
ВР
30
Alex Ramula
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
6
Филип Рогич
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
25
Лука Гугешашвили
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
28
Хамиду Кейта
ЛВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
1
Jesse Öst
ВР
30
Alex Ramula
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
6
Филип Рогич
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
Остались в запасе
25
Лука Гугешашвили
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
28
Хамиду Кейта
ЛВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча ХИК - Карабах
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
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ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
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Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
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Карабах
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Сабах
0 : 0
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3 : 3
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