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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карабах - ХИК
Карабах - ХИК: обзор матча 10 августа 2023
Карабах
10.08.2023, четверг, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
ХИК
55'
Л. Андраде
85'
Жуниньо
77'
Э. Олусанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карабах - ХИК
Замена
П. Андраде
️️️️
Л. Андраде
90'
+3
Замена
М. Медведев
️️️️
Т. Байрамов
90'
+2
Замена
Б. Гусейнов
️️️️
Б. Мустафазаде
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Жуниньо
Пас отдал
Х. Кейта
85'
77'
ГОЛ! 1:1!
Э. Олусанья
Пас отдал
С. Хостикка
72'
Замена
Ф. Рогич
️️️️
А. Танака
72'
Замена
Э. Олусанья
️️️️
Б. Радулович
Замена
Х. Кейта
️️️️
Я. Бензия
72'
Замена
Жуниньо
️️️️
Р. Джиджа
72'
59'
Замена
Т. Оллила
️️️️
П. Сойри
ГОЛ! 1:0!
Л. Андраде
Пас отдал
Р. Алмейда
55'
30'
Желтая карточка
Б. Радулович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
19
Редон Джиджа
ЛВ
18
Жулио Ромао
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
8
Яссин Бензия
АП
7
Турал Байрамов
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
10
Лукас Лингман
ЦП
23
Пюрю Сойри
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
9
Топи Кескинен
ЦП
25
Боян Радулович
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Карабах
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
28
Хамиду Кейта
ЛВ
20
Ричард Алмейда
ЦП
23
Жуниньо
ПВ
66
Патрик Андраде
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
ХИК
30
Alex Ramula
ВР
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
6
Филип Рогич
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Махаммадалиев
13
Мустафазаде
81
Медина
18
Ромао
8
Янкович
10
Зубир
19
Джиджа
8
Бензия
11
Андраде
44
Джафаргулиев
7
Байрамов
4-4-2
1
27
Куассиви-Бениссан
22
Райтала
4
Тойвио
5
Тенхо
23
Сойри
37
Танака
9
Кескинен
10
Лингман
8
25
Радулович
13
Мустафазаде
15
Гусейнов
15
Гусейнов
13
Мустафазаде
7
Байрамов
5
Медведев
5
Медведев
7
Байрамов
8
Бензия
28
Кейта
28
Кейта
8
Бензия
19
Джиджа
23
Жуниньо
23
Жуниньо
19
Джиджа
11
Андраде
66
Андраде
66
Андраде
11
Андраде
23
Сойри
5
Оллила
5
Оллила
23
Сойри
37
Танака
6
Рогич
6
Рогич
37
Танака
25
Радулович
21
Олусанья
21
Олусанья
25
Радулович
Остались в запасе
Карабах
ХИК
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
30
Alex Ramula
ВР
85
Ники Мяенпяя
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Остались в запасе
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Остались в запасе
30
Alex Ramula
ВР
85
Ники Мяенпяя
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Тони Коскела
Статистика матча Карабах - ХИК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
ХИК
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ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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