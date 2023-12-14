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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карабах - Хэкен
Карабах - Хэкен: обзор матча 14 декабря 2023
Карабах
14.12.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, группа H, 6 тур
2 : 1
Завершен
Хэкен
1'
Л. Андраде
45+4'
Я. Бензия
90+4'
Б. Гусейнов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карабах - Хэкен
90'
+4
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Б. Гусейнов
Пас отдал
Т. Тотланд
Замена
Р. Джиджа
️️️️
Р. Алмейда
89'
Замена
П. Андраде
️️️️
М. Янкович
89'
Замена
Т. Байрамов
️️️️
Жуниньо
85'
82'
Замена
О. Камара
️️️️
М. Ламин Сонко
70'
Замена
J. Paul Dembe
️️️️
A. Youssef
67'
Желтая карточка
М. Ламин Сонко
63'
Замена
И. Абдулразак
️️️️
S. Sandberg
Замена
М. Силва
️️️️
Я. Бензия
60'
Красная карточка
М. Вешович
56'
46'
Замена
P. Dahbo
️️️️
М. Ригор
ГОЛ! 2:0!
Я. Бензия
45'
+4
22'
Желтая карточка
Э. Ховланд
ГОЛ! 1:0!
Л. Андраде
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
99
Андрей Лунев
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
(К)
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
8
Яссин Бензия
АП
23
Жуниньо
ПВ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Хэкен
15
Simon Sandberg
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
10
Миккель Ригор
ЦП
11
Самуэль Густафсон
(К)
ЦП
8
Amane Romeo
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
9
A. Youssef
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Карабах
25
Лука Гугешашвили
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
19
Редон Джиджа
ЛВ
28
Хамиду Кейта
ЛВ
20
Ричард Алмейда
ЦП
7
Турал Байрамов
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Хэкен
30
Sebastian Banozic
ВР
4
Абдулайе Файе
ЦЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
35
Johan Brattberg
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
17
John Paul Dembe
ЦФ
3-1-2-3-1
99
Лунев
23
Вешович
13
Мустафазаде
15
Гусейнов
18
Ромао
8
Янкович
10
Зубир
11
Андраде
8
Бензия
23
Жуниньо
44
Джафаргулиев
4-3-2-2
14
Тотланд
4
Усу
3
Ховланд
15
10
Ригор
11
Густафсон
8
14
Чилуфья
11
Сонко
9
26
20
Алмейда
20
Алмейда
Алмейда
19
Джиджа
19
Джиджа
Алмейда
23
Жуниньо
7
Байрамов
7
Байрамов
23
Жуниньо
8
Бензия
1
Силва
1
Силва
8
Бензия
8
Янкович
66
Андраде
66
Андраде
8
Янкович
10
Ригор
16
16
10
Ригор
15
21
Абдулразак
21
Абдулразак
15
11
Сонко
9
Камара
9
Камара
11
Сонко
9
17
17
9
Остались в запасе
Карабах
Хэкен
25
Лука Гугешашвили
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
28
Хамиду Кейта
ЛВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
30
Sebastian Banozic
ВР
4
Абдулайе Файе
ЦЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
35
Johan Brattberg
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Остались в запасе
25
Лука Гугешашвили
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
28
Хамиду Кейта
ЛВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Остались в запасе
30
Sebastian Banozic
ВР
4
Абдулайе Файе
ЦЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
35
Johan Brattberg
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Статистика матча Карабах - Хэкен
1
2
Всего ударов по воротам
3
6
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Нарушения
8
3
Офсайды
1
0
Количество передач
227
207
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
1
6
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.12
0.27
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Информация о матче
Главный судья:
Джуджин Кхаджа
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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