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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Карабах
Байер - Карабах: обзор матча 26 октября 2023
Байер
26.10.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, группа H, 3 тур
5 : 1
Завершен
Карабах
6'
Ф. Вирц
29'
А. Гримальдо
36'
В. Бонифаци
55'
А. Гримальдо
57'
Э. Тапсоба
16'
Т. Байрамов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Карабах
87'
Замена
Х. Кейта
️️️️
Р. Алмейда
Замена
Г. Пуэрта
️️️️
А. Гримальдо
80'
77'
Желтая карточка
Э. Джафаргулиев
71'
Замена
Р. Джиджа
️️️️
Жуниньо
Замена
Й. Станишич
️️️️
Э. Тапсоба
71'
Замена
А. Гложек
️️️️
Ф. Вирц
70'
63'
Замена
П. Андраде
️️️️
М. Янкович
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Г. Джака
62'
Замена
П. Шик
️️️️
В. Бонифаци
62'
ГОЛ! 5:1!
Э. Тапсоба
57'
ГОЛ! 4:1!
А. Гримальдо
Пас отдал
Ф. Вирц
55'
46'
Замена
Я. Бензия
️️️️
М. Силва
45'
+1
Желтая карточка
Ж. Ромао
Желтая карточка
Р. Андрих
43'
ГОЛ! 3:1!
В. Бонифаци
Пас отдал
Ф. Вирц
36'
ГОЛ! 2:1!
А. Гримальдо
Пас отдал
Ф. Вирц
29'
19'
Желтая карточка
Л. Андраде
16'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Байрамов
Желтая карточка
Ф. Вирц
15'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Вирц
Пас отдал
А. Гримальдо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
32
Матей Коварж
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Карабах
99
Андрей Лунев
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
23
Жуниньо
ПВ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
15
Густаво Пуэрта
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
10
Адам Гложек
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Карабах
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
28
Хамиду Кейта
ЛВ
19
Редон Джиджа
ЛВ
20
Ричард Алмейда
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
66
Патрик Андраде
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
4-1-1-2-2
32
Коварж
22
Гримальдо
12
Тапсоба
5
Хинкапе
31
Коссуну
34
Джака
8
Андрих
7
Вирц
23
Телла
22
Бонифаци
21
Адли
2-1-2-2-3
99
Лунев
13
Мустафазаде
81
Медина
18
Ромао
8
Янкович
10
Зубир
23
Жуниньо
11
Андраде
1
Силва
7
Байрамов
44
Джафаргулиев
12
Тапсоба
44
Станишич
44
Станишич
12
Тапсоба
34
Джака
25
Паласиос
25
Паласиос
34
Джака
22
Гримальдо
15
Пуэрта
15
Пуэрта
22
Гримальдо
7
Вирц
10
Гложек
10
Гложек
7
Вирц
22
Бонифаци
14
Шик
14
Шик
22
Бонифаци
20
Алмейда
20
Алмейда
1
Силва
8
Бензия
8
Бензия
1
Силва
Алмейда
28
Кейта
28
Кейта
Алмейда
23
Жуниньо
19
Джиджа
19
Джиджа
23
Жуниньо
8
Янкович
66
Андраде
66
Андраде
8
Янкович
Остались в запасе
Байер
Карабах
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Остались в запасе
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Байер - Карабах
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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