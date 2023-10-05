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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хэкен - Карабах
Хэкен - Карабах: обзор матча 05 октября 2023
Хэкен
05.10.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, группа H, 2 тур
0 : 1
Завершен
Карабах
70'
Жуниньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэкен - Карабах
85'
Желтая карточка
П. Андраде
82'
Замена
Т. Байрамов
️️️️
Л. Андраде
Замена
A. Youssef
️️️️
Э. Чилуфья
78'
Замена
И. Абдулразак
️️️️
S. Sandberg
78'
77'
Замена
Х. Кейта
️️️️
Жуниньо
77'
Замена
П. Андраде
️️️️
Я. Бензия
70'
ГОЛ! 0:1!
Жуниньо
Пас отдал
Я. Бензия
67'
Замена
М. Медведев
️️️️
Б. Гусейнов
Замена
A. Romeo
️️️️
М. Ламин Сонко
56'
29'
Желтая карточка
М. Янкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэкен
15
Simon Sandberg
ЦЗ
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
10
Миккель Ригор
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Карабах
99
Андрей Лунев
ВР
81
Кевин Медина
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
11
Леандру Андраде
АП
23
Жуниньо
ПВ
1
Матеус Силва
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Хэкен
30
Sebastian Banozic
ВР
4
Абдулайе Файе
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
8
Amane Romeo
ЦП
15
Kadir Hodžić
ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
39
Isak Brusberg
ЦП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
35
Johan Brattberg
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
9
A. Youssef
ЦФ
22
Tobias Sana
ЦФ
Карабах
25
Лука Гугешашвили
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
28
Хамиду Кейта
ЛВ
19
Редон Джиджа
ЛВ
20
Ричард Алмейда
ЦП
7
Турал Байрамов
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
4-3-3-1
15
25
Хаммар
4
Усу
14
Тотланд
10
Ригор
11
Густафсон
86
Густафсон
11
Сонко
14
Лаюни
14
Чилуфья
26
2-1-2-3-2
99
Лунев
81
Медина
15
Гусейнов
18
Ромао
8
Янкович
10
Зубир
23
Жуниньо
11
Андраде
8
Бензия
44
Джафаргулиев
1
Силва
11
Сонко
8
8
11
Сонко
15
21
Абдулразак
21
Абдулразак
15
14
Чилуфья
9
9
14
Чилуфья
15
Гусейнов
5
Медведев
5
Медведев
15
Гусейнов
23
Жуниньо
28
Кейта
28
Кейта
23
Жуниньо
11
Андраде
7
Байрамов
7
Байрамов
11
Андраде
8
Бензия
66
Андраде
66
Андраде
8
Бензия
Остались в запасе
Хэкен
Карабах
30
Sebastian Banozic
ВР
4
Абдулайе Файе
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
15
Kadir Hodžić
ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
39
Isak Brusberg
ЦП
35
Johan Brattberg
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
22
Tobias Sana
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
25
Лука Гугешашвили
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
19
Редон Джиджа
ЛВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
30
Sebastian Banozic
ВР
4
Абдулайе Файе
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
15
Kadir Hodžić
ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
39
Isak Brusberg
ЦП
35
Johan Brattberg
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
22
Tobias Sana
ЦФ
Остались в запасе
25
Лука Гугешашвили
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
19
Редон Джиджа
ЛВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Хэкен - Карабах
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
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