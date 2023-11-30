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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мольде - Карабах
Мольде - Карабах: обзор матча 30 ноября 2023
Мольде
30.11.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, группа H, 5 тур
2 : 2
Завершен
Карабах
82'
К. Эриксен
87'
К. Эриксен
11'
Жуниньо
90+5'
Б. Мустафазаде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Карабах
90'
+7
Желтая карточка
Р. Джиджа
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
Б. Мустафазаде
Пас отдал
Э. Джафаргулиев
89'
Замена
Х. Кейта
️️️️
П. Андраде
ГОЛ! 2:1!
К. Эриксен
Пас отдал
Э. Брейвик
87'
ГОЛ! 1:1!
К. Эриксен
Пас отдал
К. Хауген
82'
77'
Замена
Б. Гусейнов
️️️️
К. Медина
77'
Замена
Т. Байрамов
️️️️
Я. Бензия
76'
Желтая карточка
К. Медина
Замена
Э. Китолано
️️️️
В. Бериша
69'
66'
Желтая карточка
П. Андраде
Желтая карточка
М. Эйкрем
61'
60'
Замена
Р. Джиджа
️️️️
Жуниньо
Замена
Н. Эдегор
️️️️
М. Гредем
58'
Желтая карточка
М. Фьортофт Левик
43'
Желтая карточка
М. Гредем
36'
11'
ГОЛ! 0:1!
Жуниньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
23
Магнус Эйкрем
(К)
АП
28
Магнус Гредем
АП
25
Casper Öyvann
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Карабах
99
Андрей Лунев
ВР
81
Кевин Медина
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
(К)
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
8
Яссин Бензия
АП
23
Жуниньо
ПВ
66
Патрик Андраде
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Мольде
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
36
Филип-Хеггдаль Кристофферсен
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
31
Андреас Миклебуст
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
30
Леон Юберг-Ховланд
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦП
Карабах
25
Лука Гугешашвили
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
28
Хамиду Кейта
ЛВ
19
Редон Джиджа
ЛВ
20
Ричард Алмейда
ЦП
1
Матеус Силва
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
4-1-3-2
31
Петерсен
28
Хауген
19
Хауган
6
Эллингсен
8
Левик
10
Брейвик
16
Эриксен
28
Гредем
23
Эйкрем
14
Бериша
25
3-2-3-2
99
Лунев
81
Медина
13
Мустафазаде
23
Вешович
8
Янкович
10
Зубир
23
Жуниньо
8
Бензия
11
Андраде
44
Джафаргулиев
66
Андраде
28
Гредем
6
Эдегор
6
Эдегор
28
Гредем
14
Бериша
17
Китолано
17
Китолано
14
Бериша
81
Медина
15
Гусейнов
15
Гусейнов
81
Медина
66
Андраде
28
Кейта
28
Кейта
66
Андраде
23
Жуниньо
19
Джиджа
19
Джиджа
23
Жуниньо
8
Бензия
7
Байрамов
7
Байрамов
8
Бензия
Остались в запасе
Мольде
Карабах
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
36
Филип-Хеггдаль Кристофферсен
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
31
Андреас Миклебуст
ЦП
30
Леон Юберг-Ховланд
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
25
Лука Гугешашвили
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
1
Матеус Силва
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
36
Филип-Хеггдаль Кристофферсен
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
31
Андреас Миклебуст
ЦП
30
Леон Юберг-Ховланд
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦП
Остались в запасе
25
Лука Гугешашвили
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
1
Матеус Силва
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Мольде - Карабах
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
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Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Акер Стэдион
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