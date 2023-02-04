Одион Игало - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Одион
|Фамилия
|Игало
|Команда
|Аль-Хиляль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июня 1989 (33 года)
|Рост
|188
|Вес
|79
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Одион
|Фамилия
|Игало
|Команда
|Аль-Хиляль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июня 1989 (33 года)
|Рост
|188
|Вес
|79
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2023
|86' - 90'
|Реал
|5:3
|Аль-Хиляль
|Клубный чемпионат мира, Финал
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Хиляль
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2023
|86' -90'
|Реал (Мадрид)
|5:3
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|07.02.2023
|1' -57'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:3
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|04.02.2023
|1' -82'
|Уидад Атлетик (Касабланка)
|1:1
(3:5)п
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)