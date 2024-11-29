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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Ахли - Аль-Вахда
Аль-Ахли - Аль-Вахда: обзор матча 29 ноября 2024
Аль-Ахли
29.11.2024, пятница, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Аль-Вахда
55'
Р. Марез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Ахли - Аль-Вахда
Замена
А. Аль-Асмари
️️️️
Г. Вейга
90'
+9
Замена
С. Аль-Набит
️️️️
Р. Марез
89'
72'
Замена
M. Khadhari
️️️️
Я. Наджи
72'
Замена
В. Бакшвин
️️️️
М. Аль-Алаели
Замена
Ф. Аль-Рашиди
️️️️
Ф. Аль-Бурайкан
70'
Замена
Александер
️️️️
З. Мубарак Аль-Джоани
70'
ГОЛ! 1:0!
Р. Марез
Пас отдал
Ф. Аль-Бурайкан
55'
Желтая карточка
А. Маджраши
42'
13'
Замена
Я. Наджи
️️️️
К. Гудвин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
19
Франк Кессье
(К)
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Вахда
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
17
Abdullah Al-Hafith
(К)
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
2
Саид Аль-Мовалад
ПЗ
11
Крейг Гудвин
ЛВ
4
Александру Крету
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
24
Абдулазиз Нур
ЦП
18
Саад Бгуир
АП
9
Одион Игало
ЦФ
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
40
Али Аль-Асмари
ОП
5
Александер
ОП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
Аль-Вахда
47
Ahmed Al Rashidi
ВР
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
8
Юссеф Амин
ЛВ
4
Валид Бакшвин
ОП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
80
Яхья Наджи
ПВ
97
Murad Khadhari
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Менди
31
Яслам
28
Демирал
3
Ибаньес
27
Маджраши
30
Аль-Джоани
19
Кессье
10
Вейга
26
Марез
9
Аль-Бурайкан
17
Тони
4-3-2-1
1
Аль-Оаишер
2
Аль-Мовалад
5
Эль-Ямик
13
Аль-Алаели
17
4
Крету
7
Бакуна
24
Нур
18
Бгуир
11
Гудвин
9
Игало
10
Вейга
40
Аль-Асмари
40
Аль-Асмари
10
Вейга
30
Аль-Джоани
5
Александер
5
Александер
30
Аль-Джоани
26
Марез
8
Аль-Набит
8
Аль-Набит
26
Марез
9
Аль-Бурайкан
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
9
Аль-Бурайкан
13
Аль-Алаели
4
Бакшвин
4
Бакшвин
13
Аль-Алаели
11
Гудвин
80
Наджи
80
Наджи
11
Гудвин
Наджи
97
97
Наджи
Остались в запасе
Аль-Ахли
Аль-Вахда
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
47
Ahmed Al Rashidi
ВР
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
8
Юссеф Амин
ЛВ
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
Остались в запасе
47
Ahmed Al Rashidi
ВР
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
8
Юссеф Амин
ЛВ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Вахда
1
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
18
14
Офсайды
1
2
Количество передач
435
372
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Ахли
- : -
04.12.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
3 : 1
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
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