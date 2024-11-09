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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Вахда - Дамак
Аль-Вахда - Дамак: обзор матча 09 ноября 2024
Аль-Вахда
09.11.2024, суббота, 18:15
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 3
Завершен
Дамак
88'
А. Нур
1'
Ф. Камано
51'
Ф. Камано
83'
Д. Н'Куду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Вахда - Дамак
90'
+8
Желтая карточка
Ф. Ницэ
90'
+3
Замена
М. Аль-Немер
️️️️
Х. Диалло
90'
+2
Замена
Н. Аль-Рашиди
️️️️
Н. Станчу
ГОЛ! 1:3!
А. Нур
Пас отдал
Ж. Бакуна
88'
86'
Замена
Х. Аль-Гамди
️️️️
Ф. Камано
Замена
M. Khadhari
️️️️
О. Игало
86'
83'
ГОЛ! 0:3!
Д. Н'Куду
Пас отдал
Ф. Камано
Замена
Ю. Амин
️️️️
К. Гудвин
78'
76'
Замена
С. Аль-Хавсави
️️️️
Ф. Аль-Субиани
76'
Замена
М. Аль-Хайбари
️️️️
Р. Солан
68'
Желтая карточка
Ф. Аль-Субиани
51'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Камано
Пас отдал
Н. Станчу
Желтая карточка
Ж. Бакуна
49'
Желтая карточка
М. Аль-Алаели
20'
1'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Камано
Пас отдал
Н. Станчу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Вахда
21
Abdulrahman Al-Shammeri
ВР
14
Ahmed Bandar Derwish
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
11
Крейг Гудвин
ЛВ
4
Александру Крету
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
35
Mohamed Al Makahasi
ЦП
24
Абдулазиз Нур
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
(К)
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Дамак
1
Флориан Ницэ
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
15
Фарук Шафаи
(К)
ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
10
Николае Станчу
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
15
Рамзи Солан
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Вахда
47
Ahmed Al Rashidi
ВР
5
Али Макки
ЦЗ
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
8
Юссеф Амин
ЛВ
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
18
Саад Бгуир
АП
80
Яхья Наджи
ПВ
97
Murad Khadhari
ЦФ
Дамак
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
18
Ахмед Хариси
ЦП
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
19
Thamer
ЦФ
3-5-1-1
21
14
13
Аль-Алаели
5
Эль-Ямик
7
Бакуна
35
24
Нур
18
Аль-Хаджи
4
Крету
11
Гудвин
9
Игало
4-1-2-1-2
1
Ницэ
6
Абдулла
15
Шафаи
3
Бедран
21
Аль-Анази
6
Аль-Субиани
10
Станчу
14
Н'Куду
40
Камано
15
Солан
13
Диалло
11
Гудвин
8
Амин
8
Амин
11
Гудвин
9
Игало
97
97
9
Игало
6
Аль-Субиани
12
Аль-Хавсави
12
Аль-Хавсави
6
Аль-Субиани
10
Станчу
4
Аль-Рашиди
4
Аль-Рашиди
10
Станчу
15
Солан
67
Аль-Хайбари
67
Аль-Хайбари
15
Солан
40
Камано
90
Аль-Гамди
90
Аль-Гамди
40
Камано
13
Диалло
75
Аль-Немер
75
Аль-Немер
13
Диалло
Остались в запасе
Аль-Вахда
Дамак
47
Ahmed Al Rashidi
ВР
5
Али Макки
ЦЗ
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
18
Саад Бгуир
АП
80
Яхья Наджи
ПВ
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
18
Ахмед Хариси
ЦП
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
19
Thamer
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
47
Ahmed Al Rashidi
ВР
5
Али Макки
ЦЗ
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
18
Саад Бгуир
АП
80
Яхья Наджи
ПВ
Остались в запасе
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
18
Ахмед Хариси
ЦП
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
19
Thamer
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Аль-Вахда - Дамак
2
2
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
0
5
Нарушения
13
14
Офсайды
2
0
Количество передач
508
376
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
12
7
Матчи команд
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
Дамак
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Халед Аль-Хоаиш
Стадион:
King Abdul Aziz Stadium, Mecca
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