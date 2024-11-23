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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Вахда - Аль-Таавун
Аль-Вахда - Аль-Таавун: обзор матча 23 ноября 2024
Аль-Вахда
23.11.2024, суббота, 18:15
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Аль-Таавун
41'
А. Нур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Вахда - Аль-Таавун
Замена
В. Бакшвин
️️️️
Ж. Бакуна
88'
80'
Замена
Х. Бахебри
️️️️
М. Барроу
Замена
Ю. Амин
️️️️
К. Гудвин
76'
Замена
Я. Наджи
️️️️
О. Игало
76'
60'
Замена
А. Адам
️️️️
Матеус
60'
Замена
С. Мандаш
️️️️
А. Салех Бахусайн
53'
Желтая карточка
Ф. Мохаммед Аль-Джумаия
ГОЛ! 1:0!
А. Нур
41'
Желтая карточка
Ж. Бакуна
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Вахда
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
17
Abdullah Al-Hafith
(К)
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
2
Саид Аль-Мовалад
ПЗ
11
Крейг Гудвин
ЛВ
4
Александру Крету
ЦП
24
Абдулазиз Нур
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
18
Саад Бгуир
АП
9
Одион Игало
ЦФ
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К)
ОП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
6
Саад Аль-Нассер
АП
10
Матеус
ПВ
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Вахда
47
Ahmed Al Rashidi
ВР
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
14
Ahmed Bandar Derwish
ЦЗ
8
Юссеф Амин
ЛВ
4
Валид Бакшвин
ОП
35
Mohamed Al Makahasi
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
80
Яхья Наджи
ПВ
97
Murad Khadhari
ЦФ
Аль-Таавун
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
26
Ибрахим Аль-Шуайль
ЦЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
4-3-2-1
1
Аль-Оаишер
13
Аль-Алаели
17
5
Эль-Ямик
2
Аль-Мовалад
4
Крету
24
Нур
7
Бакуна
11
Гудвин
18
Бгуир
9
Игало
2-1-2-3-2
1
Маилсон
23
Аль-Ахмед
5
Жиротто
18
Эль-Махдиуи
29
Бахусайн
76
Файр
14
Аль-Джумаия
6
Аль-Нассер
10
Матеус
99
Барроу
9
Педро
7
Бакуна
4
Бакшвин
4
Бакшвин
7
Бакуна
11
Гудвин
8
Амин
8
Амин
11
Гудвин
9
Игало
80
Наджи
80
Наджи
9
Игало
99
Барроу
11
Бахебри
11
Бахебри
99
Барроу
29
Бахусайн
27
Мандаш
27
Мандаш
29
Бахусайн
10
Матеус
9
Адам
9
Адам
10
Матеус
Остались в запасе
Аль-Вахда
Аль-Таавун
47
Ahmed Al Rashidi
ВР
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
14
Ahmed Bandar Derwish
ЦЗ
35
Mohamed Al Makahasi
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
26
Ибрахим Аль-Шуайль
ЦЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
Главный тренер
Периклес Чамуска
Остались в запасе
47
Ahmed Al Rashidi
ВР
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
14
Ahmed Bandar Derwish
ЦЗ
35
Mohamed Al Makahasi
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
Остались в запасе
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
26
Ибрахим Аль-Шуайль
ЦЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Аль-Вахда - Аль-Таавун
1
1
Всего ударов по воротам
13
29
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
11
Нарушения
9
11
Офсайды
0
1
Количество передач
264
557
Сейвы
5
2
Точность передач %
73
86
Удары мимо ворот
7
11
Блокированные удары
2
13
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
7
15
Матчи команд
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
- : -
03.12.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
3 : 1
28.11.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
0 : 1
20.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Дирия
1 : 1
17.10.2026
Аль-Таавун
Информация о матче
Главный судья:
Mohammed Nasser Abu Shaqara, Saudi Arabia
Стадион:
King Abdul Aziz Stadium, Mecca
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