Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Вахда - Халидж
Аль-Вахда - Халидж: обзор матча 24 октября 2024
Аль-Вахда
24.10.2024, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Халидж
45+1'
Ю. Амин
55'
К. Фортунис (П)
59'
Ф. Мартинш
72'
Х. Нарей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Вахда - Халидж
Желтая карточка
А. Крету
90'
+6
90'
+5
Замена
M. Al Abdullah
️️️️
К. Фортунис
88'
Замена
А. Аль-Шаафи
️️️️
Ф. Мартинш
87'
Замена
Х. Аль-Дубаис
️️️️
А. Аль-Салем
87'
Замена
М. Аль-Хавсави
️️️️
М. Аль-Хабрани
72'
ГОЛ! 1:3!
Х. Нарей
Пас отдал
Ф. Мартинш
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
А. Нур
67'
Замена
A. Al-Hafith
️️️️
Д. Эль-Ямик
67'
59'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Мартинш
Пас отдал
К. Фортунис
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Фортунис
ГОЛ! 1:0!
Ю. Амин
Пас отдал
М. Аль-Алаели
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Вахда
21
Abdulrahman Al-Shammeri
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
2
Саид Аль-Мовалад
ПЗ
8
Юссеф Амин
ЛВ
4
Валид Бакшвин
(К)
ОП
35
Mohamed Al Makahasi
ЦП
24
Абдулазиз Нур
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
18
Саад Бгуир
АП
9
Одион Игало
ЦФ
Халидж
23
Ибрахим Сехич
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
3
Мохаммед Аль-Хабрани
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
10
Фабиу Мартинш
(К)
ЛВ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
7
Халед Нарей
ПВ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
Аль-Вахда
47
Ahmed Al Rashidi
ВР
5
Али Макки
ЦЗ
14
Ahmed Bandar Derwish
ЦЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
11
Крейг Гудвин
ЛВ
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
Халидж
50
Раед Озайби
ВР
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
19
Mohammed Al Abdullah
ЦП
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
3-1-3-2-1
21
13
Аль-Алаели
5
Эль-Ямик
2
Аль-Мовалад
4
Бакшвин
35
24
Нур
4
Крету
8
Амин
18
Бгуир
9
Игало
4-1-3-2
23
Сехич
39
Аль-Хамсл
3
Аль-Хабрани
5
Ребошу
32
Тиссеран
6
Курбелис
7
Нарей
7
Фортунис
10
Мартинш
15
Хамзи
9
Аль-Салем
5
Эль-Ямик
17
17
5
Эль-Ямик
24
Нур
7
Бакуна
7
Бакуна
24
Нур
10
Мартинш
14
Аль-Шаафи
14
Аль-Шаафи
10
Мартинш
7
Фортунис
19
19
7
Фортунис
9
Аль-Салем
77
Аль-Дубаис
77
Аль-Дубаис
9
Аль-Салем
3
Аль-Хабрани
18
Аль-Хавсави
18
Аль-Хавсави
3
Аль-Хабрани
Остались в запасе
Аль-Вахда
Халидж
47
Ahmed Al Rashidi
ВР
5
Али Макки
ЦЗ
14
Ahmed Bandar Derwish
ЦЗ
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
11
Крейг Гудвин
ЛВ
97
Murad Khadhari
ЦФ
50
Раед Озайби
ВР
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
Остались в запасе
47
Ahmed Al Rashidi
ВР
5
Али Макки
ЦЗ
14
Ahmed Bandar Derwish
ЦЗ
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
11
Крейг Гудвин
ЛВ
97
Murad Khadhari
ЦФ
Остались в запасе
50
Раед Озайби
ВР
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
Статистика матча Аль-Вахда - Халидж
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
3
11
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
12
Офсайды
1
1
Количество передач
364
460
Сейвы
8
2
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Халидж
- : -
04.12.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Ахли
4 : 1
23.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Информация о матче
Главный судья:
Abdulrahman Al Sultan, Saudi Arabia
Стадион:
King Abdul Aziz Stadium, Mecca
Новости команд
Все
Аль-Вахда
Халидж
Высшая лига: шансы «Аль-Холуда» и «Халиджа» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
Высшая лига: шансы «Халиджа» и «Аль-Хазма» на победу в матче 12-го тура
28 октября
«Аль-Ахли» – «Аль-Халидж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Аль-Фатех» – «Аль-Халидж»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
17 октября
«Халидж» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
Прогноз на точный счeт матча «Аль-Иттифак» – «Аль-Вахда»: Высшая лига, 26 мая 2025
2025.05.25 10:53
«Аль-Вахда» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 мая 2025
2025.05.21 19:50
Прогноз на точный счет матча «Аль-Кадисия» – «Аль-Вахда»: Высшая лига Саудовской Аравии, 15 мая 2025
2025.05.14 11:21
Прогноз на точный счет матча «Аль-Вахда» – «Аль-Фат»: Высшая лига Саудовской Аравии, 10 мая 2025
2025.05.09 12:08
«Аль-Охдуд» – «Аль-Вахда»: прогноз и ставки на матч 1 мая 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.30 08:40
Высшая лига: шансы «Аль-Холуда» и «Халиджа» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
Высшая лига: шансы «Халиджа» и «Аль-Хазма» на победу в матче 12-го тура
28 октября
«Аль-Ахли» – «Аль-Халидж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Аль-Фатех» – «Аль-Халидж»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
17 октября
«Халидж» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+