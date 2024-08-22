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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Вахда - Аль-Рияд
Аль-Вахда - Аль-Рияд: обзор матча 22 августа 2024
Аль-Вахда
22.08.2024, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
3 : 3
Завершен
Аль-Рияд
40'
К. Гудвин
62'
К. Гудвин
51'
Б. Менса
85'
И. Байеш
90+7'
Л. Кал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Вахда - Аль-Рияд
Желтая карточка
А. Нур
90'
+13
90'
+7
ГОЛ! 2:3!
Л. Кал
Пас отдал
Б. Менса
Замена
H. Ahmed Al Issa
️️️️
А. Макки
90'
85'
ГОЛ! 2:2!
И. Байеш
Пас отдал
Л. Кал
Желтая карточка
A. Al-Hafith
83'
72'
Замена
Я. Аль-Бакр
️️️️
Ф. Селемани
71'
Желтая карточка
Тозе
Замена
А. Нур
️️️️
N. Al-Azizi
66'
Замена
В. ван Крой
️️️️
О. Игало
66'
ГОЛ! 2:1!
К. Гудвин
62'
59'
Красная карточка
Х. Аль-Нувеки
51'
ГОЛ! 1:1!
Б. Менса
Пас отдал
Тозе
46'
Замена
Б. Менса
️️️️
Н. Аль-Абед
ГОЛ! 1:0!
К. Гудвин
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Вахда
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
2
Саид Аль-Мовалад
ПЗ
11
Крейг Гудвин
ЛВ
4
Валид Бакшвин
(К)
ОП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
16
Nawaf Al-Azizi
ЦП
80
Яхья Наджи
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Аль-Рияд
82
Милан Борян
ВР
16
Абдулела Аль-Хайбари
(К)
ЛЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
78
Марзук Тамбакти
ЦЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
10
Наваф Аль-Абед
ПЗ
27
Хуссейн Аль-Нувеки
ПЗ
8
Ибрагим Байеш
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
20
Тозе
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Аль-Вахда
47
Ahmed Al Rashidi
ВР
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
24
Абдулазиз Нур
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
Аль-Рияд
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
2
Язид Аль-Бакр
ПЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
24
Rayan Albloushi
ЦФ
4-1-2-2-1
17
5
Эль-Ямик
5
Макки
2
Аль-Мовалад
4
Бакшвин
18
Аль-Хаджи
16
11
Гудвин
80
Наджи
9
Игало
3-3-2-1
82
Борян
7
Селемани
78
Тамбакти
13
Асири
27
Аль-Нувеки
21
Кал
16
Аль-Хайбари
20
Тозе
8
Байеш
13
Конате
5
Макки
28
28
5
Макки
16
24
Нур
24
Нур
16
9
Игало
32
ван Крой
32
ван Крой
9
Игало
7
Селемани
2
Аль-Бакр
2
Аль-Бакр
7
Селемани
10
Аль-Абед
43
Менса
43
Менса
10
Аль-Абед
Остались в запасе
Аль-Вахда
Аль-Рияд
47
Ahmed Al Rashidi
ВР
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
24
Rayan Albloushi
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Остались в запасе
47
Ahmed Al Rashidi
ВР
Остались в запасе
22
Абдулрахман Аль-Шаммари
ВР
21
Зияд Аль-Сахафи
ЦЗ
50
Nawaf Al-Hawsawi
ЦП
18
Мохамед Аль-Окиль
ЦП
28
Бадр Аль-Мутайри
ЦП
17
Мохаммед Салех
ПВ
24
Rayan Albloushi
ЦФ
Главный тренер
Янник Феррера
Статистика матча Аль-Вахда - Аль-Рияд
2
1
1
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
14
7
Офсайды
1
3
Количество передач
449
299
Сейвы
0
4
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Рияд
- : -
05.12.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Дирия
1 : 0
20.10.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.10.2026
Аль-Рияд
Информация о матче
Главный судья:
Mohammed Al Esmaiel, Saudi Arabia
Стадион:
King Abdul Aziz Stadium, Mecca
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