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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Вахда - Аль-Фейха
Аль-Вахда - Аль-Фейха: обзор матча 03 октября 2024
Аль-Вахда
03.10.2024, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Аль-Фейха
4'
М. Аль-Алаели
82'
О. Игало
74'
А. Посуэло
90+14'
Ф. Сакала (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Вахда - Аль-Фейха
Желтая карточка
A. Al-Salem
90'
+16
Желтая карточка
А. Крету
90'
+14
90'
+14
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ф. Сакала
90'
+3
Желтая карточка
А. Аль-Дукайл
85'
Желтая карточка
М. Аль-Биши
84'
Замена
V. Rangel
️️️️
Ф. Абди
ГОЛ! 2:1!
О. Игало
82'
74'
ГОЛ! 1:1!
А. Посуэло
72'
Замена
М. Аль-Биши
️️️️
Г. Цимирот
Замена
H. Ahmed Al Issa
️️️️
К. Гудвин
69'
65'
Замена
Х. Аль-Каби
️️️️
Н. Аль-Харти
65'
Замена
Р. Аль-Кааби
️️️️
С. Аль-Хайбари
50'
Желтая карточка
Ф. Сакала
46'
Замена
М. Аль-Рашиди
️️️️
М. Аль-Бакави
ГОЛ! 1:0!
М. Аль-Алаели
Пас отдал
А. Крету
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Вахда
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
2
Саид Аль-Мовалад
ПЗ
8
Юссеф Амин
ЛВ
11
Крейг Гудвин
ЛВ
4
Александру Крету
ЦП
35
Mohamed Al Makahasi
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
(К)
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Аль-Фейха
52
Орландо Москера
ВР
4
Сами Аль-Хайбари
(К)
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Фарис Абди
ЦЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
ПЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
31
Ренцо Лопес
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Вахда
21
Abdulrahman Al-Shammeri
ВР
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
14
Ahmed Bandar Derwish
ЦЗ
24
Абдулазиз Нур
ЦП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
18
Саад Бгуир
АП
80
Яхья Наджи
ПВ
97
Murad Khadhari
ЦФ
Аль-Фейха
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
2
Vinicius Rangel
ЦЗ
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ОП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
3-4-2-1
1
Аль-Оаишер
13
Аль-Алаели
2
2
Аль-Мовалад
4
Крету
18
Аль-Хаджи
7
Бакуна
35
11
Гудвин
8
Амин
9
Игало
4-4-2
52
Москера
22
Аль-Бакави
6
Смоллинг
25
Абди
4
Аль-Хайбари
7
Аль-Харти
29
Шукуров
59
Цимирот
8
Посуэло
10
Сакала
31
Лопес
11
Гудвин
28
28
11
Гудвин
25
Абди
2
2
25
Абди
22
Аль-Бакави
2
Аль-Рашиди
2
Аль-Рашиди
22
Аль-Бакави
4
Аль-Хайбари
60
Аль-Кааби
60
Аль-Кааби
4
Аль-Хайбари
59
Цимирот
14
Аль-Биши
14
Аль-Биши
59
Цимирот
7
Аль-Харти
77
Аль-Каби
77
Аль-Каби
7
Аль-Харти
Остались в запасе
Аль-Вахда
Аль-Фейха
21
Abdulrahman Al-Shammeri
ВР
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
14
Ahmed Bandar Derwish
ЦЗ
24
Абдулазиз Нур
ЦП
18
Саад Бгуир
АП
80
Яхья Наджи
ПВ
97
Murad Khadhari
ЦФ
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
21
Abdulrahman Al-Shammeri
ВР
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
14
Ahmed Bandar Derwish
ЦЗ
24
Абдулазиз Нур
ЦП
18
Саад Бгуир
АП
80
Яхья Наджи
ПВ
97
Murad Khadhari
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Вахда - Аль-Фейха
2
3
Всего ударов по воротам
5
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
0
5
Нарушения
5
7
Офсайды
2
2
Количество передач
233
390
Сейвы
2
0
Точность передач %
83
90
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
4 : 1
31.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
2 : 3
19.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Информация о матче
Стадион:
King Abdul Aziz Stadium, Mecca
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