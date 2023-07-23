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Одион Игало
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Одион Игало - новости
Завершил карьеру
16 июня 1989 (37), Лагос
#9 | Нападающий
188 см | 79 кг
Нигерия
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Саудовцы предлагали Месси зарплату в два раза больше, чем у Роналду
2023.07.23 15:48
Игало: «Буду до смерти поддерживать «Манчестер Юнайтед»
2022.02.18 20:48
Фото
Экс-форвард «МЮ» Игало перешел в «Аль-Хиляль»
2022.01.29 23:23
Экс-форвард «МЮ» Игало может перейти в «Ньюкасл»
2021.12.24 18:49
Игало: «Локомотив» хотел платить мне втрое больше, чем «Удинезе». Я отказался – это одно из лучших решений в карьере»
2021.11.23 08:58
14
Фото
Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Игало стал игроком «Аль-Шабаба»
2021.02.04 22:56
1
Официально: «Манчестер Юнайтед» продлил аренду Игало до января
2020.06.01 13:54
Игало может остаться в «Манчестер Юнайтед» до января
2020.06.01 08:17
Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» сегодня может договориться о продлении аренды Игало
2020.05.31 14:43
Daily Mail: Игало больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед». «Шанхай Шэньхуа» отказывается продлевать его аренду
2020.05.25 07:36
1
Sky Sports: «Шанхай Шэньхуа» требует у «МЮ» выкупить Игало за 20 миллионов
2020.05.10 17:27
Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» хочет выкупить Игало
2020.03.25 01:51
Игало: «Скоро отпразднуем кончину коронавируса и разделим любовь и счастье от футбола»
2020.03.21 19:35
2
Фото
Шесть игроков «Манчестер Юнайтед» включены в команду недели в Лиге Европы
2020.03.13 16:16
Кампо, Антонио, Игало и Арангис – претенденты на звание лучшего игрока недели ЛЕ
2020.03.13 09:31
Игало – о первом голе за «МЮ»: «Это команда, за которую я болею с детства»
2020.02.28 10:16
Игало забил дебютный гол за «Манчестер Юнайтед»
2020.02.28 00:09
Игало – первый нигериец, сыгравший за «Манчестер Юнайтед»
2020.02.18 01:54
Игало выпустили с карантина по коронавирусу, игрок может дебютировать за «Юнайтед» в матче с «Челси»
2020.02.14 21:15
The Times: «МЮ» поместил Игало на карантин из-за угрозы коронавируса
2020.02.13 13:43
4
Видео
Игало будет выступать за «Манчестер Юнайтед» под 25-м номером
2020.02.04 21:17
Фото
Последние 28 ударов Игало в АПЛ – безголевые. Игрока арендовал «Манчестер Юнайтед»
2020.02.02 09:32
2
Официально: Игало – игрок «Манчестер Юнайтед»
2020.02.01 08:23
3
Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с Игало
2020.02.01 01:20
1
Игало назвал причину отказа перейти в «Барселону»
2019.03.30 11:31
Фото
Нападающий «Уотфорда» Игало продолжит карьеру в Китае
2017.01.31 23:11
«Наполи» намерен приобрести Игало
2016.10.25 07:27
Игало продлил контракт с «Уотфордом»
2016.08.11 19:49
«Уотфорд» зимой отказался продавать Игало в «Манчестер Юнайтед» за 35 миллионов
2016.07.10 22:00
Муса сыграет на Олимпиаде в Бразилии
2016.04.22 17:04
6
1
2
Главные новости
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