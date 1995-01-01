Нападающий «Аль-Хиляля» Одион Игало вспомнил время выступления за «Манчестер Юнайтед». Теперь он будет пожизненно поддерживать англичан.

«У меня нет сожалений о времени в «Манчестер Юнайтед». Это моя команда, и я буду поддерживать ее до смерти», – сказал Игало.

32-летний Игало стоит 3 миллиона евро.

С 2020 по 2021 год он выступал за «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии у Игало 19 матчей, 14 голов.

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