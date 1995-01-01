Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?

    Игало: «Буду до смерти поддерживать «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Аль-Хиляля» Одион Игало вспомнил время выступления за «Манчестер Юнайтед». Теперь он будет пожизненно поддерживать англичан.

    «У меня нет сожалений о времени в «Манчестер Юнайтед». Это моя команда, и я буду поддерживать ее до смерти», – сказал Игало.

    • 32-летний Игало стоит 3 миллиона евро.
    • С 2020 по 2021 год он выступал за «Манчестер Юнайтед».
    • В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии у Игало 19 матчей, 14 голов.

    Мартинес – игрок недели в Лиге Европы; Марсьяль – автор лучшего гола

    Фред: «Рангник – топ-тренер»

    Рангник: «Атмосфера в «МЮ» стала лучше, чем две недели назад»

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94161
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68780
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru