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    Игало: «Локомотив» хотел платить мне втрое больше, чем «Удинезе». Я отказался – это одно из лучших решений в карьере»

    Нападающий «Аль-Шабаба» Одион Игало рассказал о несостоявшемся переходе в «Локомотив» в 2008 году.

    «Мне было хорошо в Норвегии, а потом представители «Локомотива» и «Удинезе» начали звонить моему агенту. Русские предлагали более выгодный контракт: «Локо» хотел платить втрое больше, чем предлагал «Удинезе». Выбор был сложным.

    Мы с агентом уже были в аэропорту, и все еще не знали, куда полететь. Агент сказал: если нужны деньги – переходи в «Локомотив». Если же выбираешь амбиции – езжай в «Удинезе». Я выбрал второй вариант, и это оказалось одним из лучших решений в моей карьере», – сказал Игало.

    • Игало забил 9 голов в 11 матчах саудовской Премьер-лиги.
    • Рыночная стоимость 32-летнего нигерийца – 3,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Africafootunited

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии12
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      Рейтинг: +10

      ryyfg 16 минут назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю...
      Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)



      0
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      Рейтинг: +11584

      Cleaner 37 минут назад

      Игало - бегунок из команды в команду, который не добился НИЧЕГО в футболе...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2167

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Да-да, помним исторические победы Удинезе в Серии А, ЛЕ, ЛЧ с невероятной игрой Одиона Игало)

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2233

      ALEX ML 1 час назад

      Игало бы закрыл

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1188

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      а в бомжарню дырявую за каждый преплаченный рубль бугт всякие каличи зулусв малкамы

      0
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      Рейтинг: +1959

      Ziklop > БОМЖАРНИК 8 минут назад

      зачем ты всем свою жопу за рубль продаёшь, любишь чёрненьких.

      0
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      Рейтинг: +9734

      Fusballer 1 час назад

      А зря - мог бы выиграть РПЛ! Лучший турнир в мире!

      5
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      Рейтинг: +14087

      KLIM777 2 часа назад

      чертиха лучше бы молчала

      0
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      Рейтинг: +12991

      ilichkadr 2 часа назад

      Выбрал амбиции и оказался в команде, которая ничего не выиграла как в серии А, так и в Европе. Поэтому и оказался в «Аль-Шабабе».

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      Рейтинг: +22891

      vladimir-7 2 часа назад

      Он стоил условных 10 рублей, Локо предложил 30, а сейчас он имеет
      150 условных рублей.

      1
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      Рейтинг: +15047

      Garrincha58 2 часа назад

      амбиции и что с этими амбициями??? так бы в Локо и в ЛЧ поиграл и титул какой никакой выиграл, а у этих дачников ни фига(эх игало игало всё ты прос----ло)

      5
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      Рейтинг: +2167

      Радио1000шумеров > Garrincha58 28 минут назад

      Ну справедливости ради, Локо образца 2008 года не самая лучшая команда даже уровня РПЛ.

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