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  • Игало: «Локомотив» хотел платить мне втрое больше, чем «Удинезе». Я отказался – это одно из лучших решений в карьере»

Игало: «Локомотив» хотел платить мне втрое больше, чем «Удинезе». Я отказался – это одно из лучших решений в карьере»

23 ноября 2021, 08:58
14

Нападающий «Аль-Шабаба» Одион Игало рассказал о несостоявшемся переходе в «Локомотив» в 2008 году.

«Мне было хорошо в Норвегии, а потом представители «Локомотива» и «Удинезе» начали звонить моему агенту. Русские предлагали более выгодный контракт: «Локо» хотел платить втрое больше, чем предлагал «Удинезе». Выбор был сложным.

Мы с агентом уже были в аэропорту, и все еще не знали, куда полететь. Агент сказал: если нужны деньги – переходи в «Локомотив». Если же выбираешь амбиции – езжай в «Удинезе». Я выбрал второй вариант, и это оказалось одним из лучших решений в моей карьере», – сказал Игало.

  • Игало забил 9 голов в 11 матчах саудовской Премьер-лиги.
  • Рыночная стоимость 32-летнего нигерийца – 3,5 миллиона евро.

Источник: Africafootunited
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Удинезе Игало Одион
Комментарии (14)
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Garrincha58
1637647358
амбиции и что с этими амбициями??? так бы в Локо и в ЛЧ поиграл и титул какой никакой выиграл, а у этих дачников ни фига(эх игало игало всё ты прос----ло)
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vladimir-7
1637647470
Он стоил условных 10 рублей, Локо предложил 30, а сейчас он имеет 150 условных рублей.
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ilichkadr
1637647795
Выбрал амбиции и оказался в команде, которая ничего не выиграла как в серии А, так и в Европе. Поэтому и оказался в «Аль-Шабабе».
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Fusballer
1637648670
А зря - мог бы выиграть РПЛ! Лучший турнир в мире!
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ALEX ML
1637650337
Игало бы закрыл
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neveldomha
1637657311
ДЭБИЛ да и только, а вместе с агентом два дебила.. Все амбиции игрока Удинезе - это не вылететь из серии А. Там даже о Лиге европы речь не идет. Тоже мне Найигало хреново.
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JTherry
1637660240
к старости все воспоминания пишут про свои недоразумения прошедших лет...)
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Красногорск_Фан
1637660583
Кто это. И нах он сдался даже в РПЛ.
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alefreddy
1637669477
что это за суперзвезда которую никто не знает
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Томик
1638044038
Ай, молодец! Именно поэтому тебя теперь знает весь мир. Непонятно только зачем нам об этом знать? Всё, поезд ушел, Игало, теперь ты нахрен не нужен ни там, ни здесь.
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