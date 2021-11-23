Игало: «Локомотив» хотел платить мне втрое больше, чем «Удинезе». Я отказался – это одно из лучших решений в карьере»

Нападающий «Аль-Шабаба» Одион Игало рассказал о несостоявшемся переходе в «Локомотив» в 2008 году.

«Мне было хорошо в Норвегии, а потом представители «Локомотива» и «Удинезе» начали звонить моему агенту. Русские предлагали более выгодный контракт: «Локо» хотел платить втрое больше, чем предлагал «Удинезе». Выбор был сложным.

Мы с агентом уже были в аэропорту, и все еще не знали, куда полететь. Агент сказал: если нужны деньги – переходи в «Локомотив». Если же выбираешь амбиции – езжай в «Удинезе». Я выбрал второй вариант, и это оказалось одним из лучших решений в моей карьере», – сказал Игало.