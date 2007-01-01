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    Игало назвал причину отказа перейти в «Барселону»

    Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Одион Игало заявил, что минувшей зимой он отказал «Барселоне», поскольку не захотел быть игроком на временной основе.

    «Речь шла о полугодовой аренде в качестве запасного форварда. Интерес «Барселоны» был приятен, любой игрок был бы более чем счастлив принять ее предложение. Но, при всем уважении, я только что стал вторым бомбардиром в Китае, забив 21 гол, поэтому посчитал, что заслуживал лучшего. Я не хотел быть игроком на временной основе», – цитирует 29-летнего нигерийца BBC.

    В итоге «Барселона» арендовала до конца сезона Кевина-Принса Боатенга, а Игало в середине февраля перебрался из «Чанчунь Ятай» в «Шанхай Шэньхуа» за 5,85 миллиона евро.

    Источник: BBC

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