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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Наср - Аль-Вахда
Аль-Наср - Аль-Вахда: обзор матча 27 сентября 2024
Аль-Наср
27.09.2024, пятница, 18:20
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Вахда
41'
А. Габриэль
56'
К. Роналду (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Наср - Аль-Вахда
Желтая карточка
А. Аль-Хассан
90'
+4
86'
Вторая желтая
В. Бакшвин
Замена
А. Яхья
️️️️
А. Габриэль
84'
Замена
М. Аль-Фатиль
️️️️
Э. Ляпорт
84'
Желтая карточка
Бенто
74'
69'
Замена
Я. Наджи
️️️️
Ж. Бакуна
68'
Замена
A. Al-Salem
️️️️
Д. Эль-Ямик
68'
Замена
А. Нур
️️️️
О. Игало
Замена
А. Аль-Хассан
️️️️
Отавио
68'
Замена
А. Гариб
️️️️
Уэсли
67'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Роналду
56'
Желтая карточка
Отавио
45'
+4
ГОЛ! 1:0!
А. Габриэль
Пас отдал
С. Мане
41'
23'
Желтая карточка
В. Бакшвин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Вахда
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
2
Саид Аль-Мовалад
ПЗ
8
Юссеф Амин
ЛВ
11
Крейг Гудвин
ЛВ
4
Валид Бакшвин
(К)
ОП
4
Александру Крету
ЦП
35
Mohamed Al Makahasi
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Аль-Вахда
21
Abdulrahman Al-Shammeri
ВР
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
24
Абдулазиз Нур
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
18
Саад Бгуир
АП
80
Яхья Наджи
ПВ
97
Murad Khadhari
ЦФ
4-1-3-2
24
Бенто
83
Аль-Наджди
3
Симакан
14
Ляпорт
2
Аль-Ганнам
17
аль-Хаибари
10
Мане
25
Отавио
20
Габриэль
7
Роналду
20
Уэсли
3-1-3-2-1
1
Аль-Оаишер
2
Аль-Мовалад
13
Аль-Алаели
5
Эль-Ямик
4
Бакшвин
4
Крету
35
7
Бакуна
8
Амин
11
Гудвин
9
Игало
14
Ляпорт
33
Аль-Фатиль
33
Аль-Фатиль
14
Ляпорт
25
Отавио
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
25
Отавио
20
Уэсли
29
Гариб
29
Гариб
20
Уэсли
20
Габриэль
23
Яхья
23
Яхья
20
Габриэль
5
Эль-Ямик
2
2
5
Эль-Ямик
9
Игало
24
Нур
24
Нур
9
Игало
7
Бакуна
80
Наджи
80
Наджи
7
Бакуна
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Вахда
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
21
Abdulrahman Al-Shammeri
ВР
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
18
Саад Бгуир
АП
97
Murad Khadhari
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
21
Abdulrahman Al-Shammeri
ВР
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
18
Саад Бгуир
АП
97
Murad Khadhari
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Вахда
3
1
1
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
11
Офсайды
3
0
Количество передач
578
304
Сейвы
2
5
Точность передач %
89
72
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
0 : 1
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Аль-Авивал
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