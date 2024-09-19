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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Вахда - Аль-Холуд
Аль-Вахда - Аль-Холуд: обзор матча 19 сентября 2024
Аль-Вахда
19.09.2024, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Холуд
60'
А. Кольядо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Вахда - Аль-Холуд
Желтая карточка
С. Аль-Мовалад
90'
+3
Желтая карточка
A. Al-Shammeri
90'
89'
Замена
М. Джахфали
️️️️
А. Кольядо
84'
Замена
Х. Аль-Шаммрани
️️️️
J. Al Dosari
81'
Желтая карточка
Д. Мюлека
Замена
M. Khadhari
️️️️
Ж. Бакуна
80'
Замена
А. Нур
️️️️
О. Игало
71'
Замена
Я. Наджи
️️️️
К. Гудвин
71'
60'
ГОЛ! 0:1!
А. Кольядо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Вахда
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
17
Abdullah Al-Hafith
(К)
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
14
Ahmed Bandar Derwish
ЦЗ
2
Саид Аль-Мовалад
ПЗ
8
Юссеф Амин
ЛВ
11
Крейг Гудвин
ЛВ
4
Александру Крету
ЦП
35
Mohamed Al Makahasi
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Аль-Холуд
43
Марсело Гроэ
(К)
ВР
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
15
Алиу Дьен
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
10
Алекс Кольядо
ПВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Аль-Вахда
21
Abdulrahman Al-Shammeri
ВР
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
4
Валид Бакшвин
ОП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
24
Абдулазиз Нур
ЦП
18
Саад Бгуир
АП
80
Яхья Наджи
ПВ
97
Murad Khadhari
ЦФ
Аль-Холуд
33
Jassim Al Ashban
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
70
M. Sawan
ЦП
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
47
Abdulmalik Al Harbi
ЦФ
19
Majed Khalifah
ЦФ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
4-3-2-1
1
Аль-Оаишер
17
5
Эль-Ямик
14
2
Аль-Мовалад
4
Крету
35
7
Бакуна
11
Гудвин
8
Амин
9
Игало
3-2-1-3-1
43
Гроэ
7
5
Троост-Эконг
4
27
Аль-Хавсави
23
Гьембер
15
Дьен
10
Кольядо
18
Аль-Сафари
9
Маолида
11
Мюлека
9
Игало
24
Нур
24
Нур
9
Игало
11
Гудвин
80
Наджи
80
Наджи
11
Гудвин
7
Бакуна
97
97
7
Бакуна
4
27
Аль-Шаммрани
27
Аль-Шаммрани
4
10
Кольядо
70
Джахфали
70
Джахфали
10
Кольядо
Остались в запасе
Аль-Вахда
Аль-Холуд
21
Abdulrahman Al-Shammeri
ВР
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
4
Валид Бакшвин
ОП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
18
Саад Бгуир
АП
33
Jassim Al Ashban
ВР
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
70
M. Sawan
ЦП
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
47
Abdulmalik Al Harbi
ЦФ
19
Majed Khalifah
ЦФ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Остались в запасе
21
Abdulrahman Al-Shammeri
ВР
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
4
Валид Бакшвин
ОП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
18
Саад Бгуир
АП
Остались в запасе
33
Jassim Al Ashban
ВР
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
70
M. Sawan
ЦП
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
47
Abdulmalik Al Harbi
ЦФ
19
Majed Khalifah
ЦФ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Статистика матча Аль-Вахда - Аль-Холуд
2
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
15
3
Офсайды
2
1
Количество передач
464
249
Сейвы
3
4
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
7
8
Матчи команд
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Неом
- : -
04.12.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Файсали
3 : 2
15.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Холуд
0 : 5
09.10.2026
Аль-Кадисия
Информация о матче
Стадион:
King Abdul Aziz Stadium, Mecca
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