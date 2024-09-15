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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Иттихад - Аль-Вахда
Аль-Иттихад - Аль-Вахда: обзор матча 15 сентября 2024
Аль-Иттихад
15.09.2024, воскресенье, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
7 : 1
Завершен
Аль-Вахда
2'
К. Бензема
13'
У. Ауа
45+4'
Фабиньо
47'
К. Бензема
55'
Ф. Аль-Сагур
87'
С. Аль-Шехри
89'
К. Бензема
31'
Ю. Амин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттихад - Аль-Вахда
ГОЛ! 7:1!
К. Бензема
Пас отдал
М. Шанкити
89'
ГОЛ! 6:1!
С. Аль-Шехри
Пас отдал
М. Диаби
87'
Замена
С. Аль-Шехри
️️️️
У. Ауа
70'
68'
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
К. Гудвин
Замена
Х. Аль-Гамди
️️️️
Н. Канте
65'
Замена
М. Шанкити
️️️️
Ф. Аль-Сагур
65'
Замена
А. Аль-Обуд
️️️️
С. Бергвейн
64'
Замена
А. Аль-Амри
️️️️
С. Аль-Муса
64'
56'
Замена
А. Нур
️️️️
А. Макки
ГОЛ! 5:1!
Ф. Аль-Сагур
Пас отдал
М. Диаби
55'
ГОЛ! 4:1!
К. Бензема
Пас отдал
С. Бергвейн
47'
46'
Замена
M. Khadhari
️️️️
О. Игало
ГОЛ! 3:1!
Фабиньо
Пас отдал
М. Диаби
45'
+4
31'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Амин
Желтая карточка
Н. Канте
30'
27'
Желтая карточка
А. Крету
ГОЛ! 2:0!
У. Ауа
Пас отдал
М. Диаби
13'
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
С. Бергвейн
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Карим Бензема
(К)
ЦФ
Аль-Вахда
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
17
Abdullah Al-Hafith
(К)
ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
14
Ahmed Bandar Derwish
ЦЗ
2
Саид Аль-Мовалад
ПЗ
8
Юссеф Амин
ЛВ
11
Крейг Гудвин
ЛВ
35
Mohamed Al Makahasi
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
80
Яхья Наджи
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Аль-Иттихад
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Аль-Вахда
21
Abdulrahman Al-Shammeri
ВР
5
Али Макки
ЦЗ
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
4
Валид Бакшвин
ОП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
24
Абдулазиз Нур
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Райкович
15
Кадеш
6
Аль-Муса
27
Аль-Сагур
2
Перейра
91
Канте
6
Фабиньо
10
Ауа
34
Бергвейн
19
Диаби
9
Бензема
4-2-3-1
12
де Арруабаррена
2
Аль-Мовалад
5
Эль-Ямик
14
17
35
4
Крету
80
Наджи
8
Амин
11
Гудвин
9
Игало
6
Аль-Муса
5
Аль-Амри
5
Аль-Амри
6
Аль-Муса
27
Аль-Сагур
13
Шанкити
13
Шанкити
27
Аль-Сагур
91
Канте
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
91
Канте
34
Бергвейн
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
34
Бергвейн
10
Ауа
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
10
Ауа
5
Макки
5
Макки
Макки
24
Нур
24
Нур
Макки
11
Гудвин
7
Бакуна
7
Бакуна
11
Гудвин
9
Игало
97
97
9
Игало
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Вахда
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
21
Abdulrahman Al-Shammeri
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
4
Валид Бакшвин
ОП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Остались в запасе
21
Abdulrahman Al-Shammeri
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
4
Валид Бакшвин
ОП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Вахда
1
1
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
11
6
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
9
4
Офсайды
1
1
Количество передач
622
306
Сейвы
5
3
Точность передач %
90
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Халидж
- : -
04.12.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
Информация о матче
Главный судья:
Sami Ahmed Al-Jurays, Saudi Arabia
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
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