Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Весли - статистика

Завершил карьеру
24 июня 1987 (39)
#11 | Полузащитник
177 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вердер
6
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
1 : 1
28.01.2012
Байер
77' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
5 : 0
17.12.2011
Вердер
71' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вердер
4 : 1
10.12.2011
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Бавария
4 : 1
03.12.2011
Вердер
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
2 : 0
27.11.2011
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия М
5 : 0
19.11.2011
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
3 : 2
05.11.2011
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
1 : 1
21.10.2011
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вердер
0 : 2
14.10.2011
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
3 : 2
02.10.2011
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вердер
2 : 1
25.09.2011
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
1 : 1
17.09.2011
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вердер
2 : 0
10.09.2011
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Хоффенхайм
1 : 2
27.08.2011
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вердер
5 : 3
20.08.2011
Фрайбург
77' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
1 : 0
14.08.2011
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вердер
2 : 0
06.08.2011
Кайзерслаутерн
59' - 90'
81'
71'
Главные новости
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
22:47
2
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
22:34
3
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
22:30
1
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
22:13
1
«Реал» сообщил о серьезной травме капитана клуба
22:01
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
21:42
1
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
21:30
2
«Рубин» принял принципиальное решение по Артиге
21:29
2
Мостовой ответил на критику Батракова: «Имеет место»
21:19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+