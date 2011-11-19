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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Вердер
Боруссия М - Вердер: обзор матча 19 ноября 2011
Боруссия М
19.11.2011, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
5 : 0
Завершен
Вердер
16'
П. Херрманн
23'
М. Ройс
38'
М. Ройс
52'
М. Ройс
54'
Х. Аранго
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Вердер
Замена
О. Вендт
️️️️
М. Ройс
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
П. Херрманн
Замена
П. Стеванович
️️️️
А. Хант
Вторая желтая
С. Папастатопулос
Замена
М. Розенберг
️️️️
М. Арнаутович
ГОЛ! 5:0!
Х. Аранго
ГОЛ! 4:0!
М. Ройс
Замена
Л. Шмитц
️️️️
М. Экичи
ГОЛ! 3:0!
М. Ройс
Пас отдал
П. Херрманн
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Замена
Р. Брауверс
️️️️
М. Штранцль
Травма
М. Ханке
ГОЛ! 2:0!
М. Ройс
ГОЛ! 1:0!
П. Херрманн
Пас отдал
Х. Аранго
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Марко Ройс
АП
24
Тони Янчке
ПП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Вердер
1
Тим Визе
ВР
31
Андреас Вольф
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ПЗ
44
Филипп Баргфреде
ЛП
8
Клеменс Фритц
ЦП
11
Мехмет Экичи
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
14
Аарон Хант
РФ
Главный тренер
Томас Шааф
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Юки Оцу
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
22
Марко Марин
АП
11
Весли
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
31
Предраг Стеванович
РФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
3
Дамс
4
Данте
39
Штранцль
6
Нордтвейт
33
Нойштедтер
18
Аранго
24
Янчке
18
Ройс
7
Херрманн
9
Ханке
4-3-3
1
Визе
4
Предль
22
Игньевски
19
Папастатопулос
31
Вольф
11
Экичи
8
Фритц
44
Баргфреде
14
Хант
7
Арнаутович
14
Писарро
18
Ройс
17
Вендт
17
Вендт
18
Ройс
39
Штранцль
4
Брауверс
4
Брауверс
39
Штранцль
7
Херрманн
25
Бобадилья
25
Бобадилья
7
Херрманн
11
Экичи
26
Шмитц
26
Шмитц
11
Экичи
7
Арнаутович
9
Розенберг
9
Розенберг
7
Арнаутович
14
Хант
31
Стеванович
31
Стеванович
14
Хант
Остались в запасе
Боруссия М
Вердер
10
Юки Оцу
ЦП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Себастьян Милиц
ВР
22
Марко Марин
АП
11
Весли
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
10
Юки Оцу
ЦП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
22
Марко Марин
АП
11
Весли
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Боруссия М - Вердер
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 18:25 (прямая)
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