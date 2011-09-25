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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Герта
Вердер - Герта: обзор матча 25 сентября 2011
Вердер
25.09.2011, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Герта
23'
К. Писарро
90+3'
К. Писарро
3'
А. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Герта
ГОЛ! 2:1!
К. Писарро
+3
Желтая карточка
Л. Кобиашвили
Желтая карточка
А. Миятович
Желтая карточка
Т. Крафт
Замена
Налдо
️️️️
Ф. Баргфреде
Желтая карточка
К. Писарро
Желтая карточка
К. Янкер
Замена
М. Розенберг
️️️️
Л. Шмитц
Желтая карточка
К. Фритц
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
Э. Бен-Хатира
Вторая желтая
А. Рамос
Замена
К. Янкер
️️️️
П. Эберт
Замена
М. Марин
️️️️
М. Экичи
Вторая желтая
К. Лелль
Замена
Э. Бен-Хатира
️️️️
Т. Торун
ГОЛ! 1:1!
К. Писарро
12'
Желтая карточка
К. Лелль
10'
Желтая карточка
А. Рамос
ГОЛ! 0:1!
А. Рамос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
14
Аарон Хант
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Герта
1
Томас Крафт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
4
Андре Миятович
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
16
Андреас Оттль
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
8
Тунай Торун
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Вердер
33
Кристиан Фандер
ВР
27
Налдо
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
11
Весли
АП
22
Марко Марин
АП
27
Флориан Тринкс
АП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Герта
1
Майкел Аэртс
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
3-2-3-2
1
Милиц
31
Вольф
4
Предль
22
Игньевски
26
Шмитц
8
Фритц
14
Хант
44
Баргфреде
11
Экичи
7
Арнаутович
14
Писарро
4-3-1-2
1
Крафт
22
Лелль
4
Миятович
4
Хубник
3
Кобиашвили
18
Нимайер
16
Оттль
20
Эберт
8
Торун
20
Рамос
11
Раффаэл
44
Баргфреде
27
Налдо
27
Налдо
44
Баргфреде
11
Экичи
22
Марин
22
Марин
11
Экичи
26
Шмитц
9
Розенберг
9
Розенберг
26
Шмитц
Бен-Хатира
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
Бен-Хатира
20
Эберт
16
Янкер
16
Янкер
20
Эберт
8
Торун
28
Бен-Хатира
28
Бен-Хатира
8
Торун
Остались в запасе
Вердер
Герта
33
Кристиан Фандер
ВР
28
Том Трибулл
ОП
11
Весли
АП
27
Флориан Тринкс
АП
Главный тренер
Томас Шааф
1
Майкел Аэртс
ВР
5
Майк Франц
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
33
Кристиан Фандер
ВР
28
Том Трибулл
ОП
11
Весли
АП
27
Флориан Тринкс
АП
Остались в запасе
1
Майкел Аэртс
ВР
5
Майк Франц
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Вердер - Герта
2
2
6
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
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