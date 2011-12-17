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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Вердер
Шальке-04 - Вердер: обзор матча 17 декабря 2011
Шальке-04
17.12.2011, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
5 : 0
Завершен
Вердер
16'
Рауль
20'
Рауль
63'
Рауль
67'
К. Пападопулос
70'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Вердер
Замена
Ч. Марика
️️️️
К. Хунтелаар
Желтая карточка
Б. Хеведес
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Весли
️️️️
Ф. Тринкс
ГОЛ! 5:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
М. Хегер
ГОЛ! 4:0!
К. Пападопулос
Пас отдал
Х. Мануэль Хурадо
Желтая карточка
К. Фритц
ГОЛ! 3:0!
Рауль
Пас отдал
К. Фукс
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Т. Пукки
Замена
М. Арнаутович
️️️️
С. Предль
Желтая карточка
Рауль
Желтая карточка
А. Игньевски
ГОЛ! 2:0!
Рауль
Пас отдал
К. Хунтелаар
20'
ГОЛ! 1:0!
Рауль
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Вердер
1
Тим Визе
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
27
Флориан Тринкс
АП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
28
Том Трибулл
ОП
22
Марко Марин
АП
11
Весли
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
4-1-2-3
1
Уннершталь
28
Фукс
14
Пападопулос
5
Хеведес
32
Матип
6
Хегер
14
Хурадо
13
Джонс
21
Хунтелаар
7
Рауль
20
Пукки
3-2-1-1-2
1
Визе
27
Налдо
31
Вольф
4
Предль
8
Фритц
26
Шмитц
44
Баргфреде
27
Тринкс
14
Писарро
9
Розенберг
20
Пукки
7
Дракслер
7
Дракслер
20
Пукки
14
Хурадо
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
14
Хурадо
21
Хунтелаар
19
Марика
19
Марика
21
Хунтелаар
27
Тринкс
11
Весли
11
Весли
27
Тринкс
4
Предль
7
Арнаутович
7
Арнаутович
4
Предль
Остались в запасе
Шальке-04
Вердер
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
1
Себастьян Милиц
ВР
28
Том Трибулл
ОП
22
Марко Марин
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
28
Том Трибулл
ОП
22
Марко Марин
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Шальке-04 - Вердер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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