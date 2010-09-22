|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2010
|1' -46'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|03.11.2010
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Петротрест (Сочи)
|27.10.2010
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|24.10.2010
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|17.10.2010
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Волга (Нижний Новгород)
|14.10.2010
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|06.10.2010
|Был в запасе
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|03.10.2010
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|25.09.2010
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|3:2
|Луч (Владивосток)
|22.09.2010
|88' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|14.09.2010
|83' -90'
|Авангард (Курск)
|1:6
|Шинник (Ярославль)
|11.09.2010
|1' -46'
|Салют (Белгород)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|31.08.2010
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|24.08.2010
|61' -90'
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|21.08.2010
|Был в запасе
|Мордовия (Саранск)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|13.08.2010
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Краснодар (Краснодар)