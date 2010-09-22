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    Алекс - статистика

    #34 | Полузащитник
    Имя Алекс Мохубе
    Фамилия Сомен
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 июня 1986 (36 лет)
    Рост 178
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2010 1' -46' Шинник (Ярославль) 1:1 Балтика (Калининград)
    03.11.2010 Был в запасе Шинник (Ярославль) 0:0 Петротрест (Сочи)
    27.10.2010 Был в запасе Иртыш (Омск) 1:1 Шинник (Ярославль)
    24.10.2010 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 0:0 Шинник (Ярославль)
    17.10.2010 Был в запасе Шинник (Ярославль) 0:0 Волга (Нижний Новгород)
    14.10.2010 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    06.10.2010 Был в запасе Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 1:1 Шинник (Ярославль)
    03.10.2010 Был в запасе Химки (Химки) 1:1 Шинник (Ярославль)
    25.09.2010 Был в запасе Шинник (Ярославль) 3:2 Луч (Владивосток)
    22.09.2010 88' -90' Шинник (Ярославль) 3:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    14.09.2010 83' -90' Авангард (Курск) 1:6 Шинник (Ярославль)
    11.09.2010 1' -46' Салют (Белгород) 0:0 Шинник (Ярославль)
    31.08.2010 Был в запасе Шинник (Ярославль) 2:0 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    24.08.2010 61' -90' 1:0 Шинник (Ярославль)
    21.08.2010 Был в запасе Мордовия (Саранск) 1:0 Шинник (Ярославль)
    13.08.2010 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Краснодар (Краснодар)
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