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Давид Полье
Статистика
Давид Полье - статистика
Завершил карьеру
12 августа 1988 (38)
#10 | Нападающий
188 см | 80 кг
Бельгия | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2018/2019
Бельгия. Плей-офф 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
Бельгия. Плей-офф 2016/2017
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ланс
15
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Ланс
0 : 1
21.05.2011
Арль-Авиньон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Монако
1 : 1
15.05.2011
Ланс
68' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ланс
1 : 0
11.05.2011
Бордо
1' - 81'
Франция. Лига 1, 34 тур
Кан
1 : 1
07.05.2011
Ланс
79' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ланс
2 : 3
30.04.2011
Лорьян
83' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Осер
1 : 1
24.04.2011
Ланс
71' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ланс
1 : 1
16.04.2011
Брест
78' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Лион
3 : 0
10.04.2011
Ланс
69' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 0
23.10.2010
Ницца
58' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ланс
0 : 0
17.10.2010
Ренн
65' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Сошо
3 : 0
02.10.2010
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Ланс
0 : 2
26.09.2010
ПСЖ
61' - 90'
86'
Франция. Лига 1, 6 тур
Валансьен
1 : 1
18.09.2010
Ланс
65' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Ланс
1 : 4
11.09.2010
Лилль
75' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ланс
2 : 2
21.08.2010
Монако
68' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Арль-Авиньон
0 : 1
14.08.2010
Ланс
69' - 90'
69'
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