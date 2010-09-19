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    Гия Кулумбегашвили - статистика

    #62 | Нападающий
    Имя Гия
    Фамилия Кулумбегашвили
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 сентября 1990 (32 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сибирь (мол) 13 3 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.11.2010 63' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 0:1 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    19.11.2010 Был в запасе Сибирь (мол) (Новосибирск) 1:0 Томь (мол) (Томск)
    13.11.2010 1' -83' Локомотив (мол) (Москва) 6:2 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    33'
    06.11.2010 68' -90' Сибирь (мол) (Новосибирск) 3:3 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    29.10.2010 62' -90' Динамо (мол) (Москва) 1:1 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    22.10.2010 69' -90' Сибирь (мол) (Новосибирск) 1:2 Спартак М (мол) (Москва)
    16.10.2010 1' -80' Кр. Советов (мол) (Самара) 5:1 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    71'
    02.10.2010 1' -59' Сибирь (мол) (Новосибирск) 0:0 Рубин (мол) (Казань)
    58'
    25.09.2010 1' -46' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:2 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    19.09.2010 46' -68' ЦСКА (мол) (Москва) 1:3 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    10.09.2010 46' -90' Сибирь (мол) (Новосибирск) 4:2
    79'
    29.08.2010 1' -63' Анжи (мол) (Махачкала) 2:3 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    21.08.2010 Был в запасе Сибирь (мол) (Новосибирск) 2:3 Амкар (мол) (Пермь)
    13.08.2010 46' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:1 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    07.08.2010 1' -77' Сибирь (мол) (Новосибирск) 1:0 Раменское (Раменское )
    01.08.2010 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 1:3 Сибирь (мол) (Новосибирск)
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