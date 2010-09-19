|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сибирь (мол)
|13
|3
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2010
|63' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|19.11.2010
|Был в запасе
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|1:0
|Томь (мол) (Томск)
|13.11.2010
|1' -83'
|Локомотив (мол) (Москва)
|6:2
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|33'
|06.11.2010
|68' -90'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|3:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|29.10.2010
|62' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|22.10.2010
|69' -90'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|1:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|16.10.2010
|1' -80'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|5:1
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|71'
|02.10.2010
|1' -59'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)
|58'
|25.09.2010
|1' -46'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|19.09.2010
|46' -68'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:3
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|10.09.2010
|46' -90'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|4:2
|79'
|29.08.2010
|1' -63'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:3
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|21.08.2010
|Был в запасе
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|2:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|13.08.2010
|46' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:1
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|07.08.2010
|1' -77'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|1:0
|Раменское (Раменское )
|01.08.2010
|Был в запасе
|Томь (мол) (Томск)
|1:3
|Сибирь (мол) (Новосибирск)