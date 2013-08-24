Леандро - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Леандро
|Фамилия
|Мессиас
|Команда
|Корона
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 декабря 1983 (39 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Имя
|Леандро
|Фамилия
|Мессиас
|Команда
|Корона
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 декабря 1983 (39 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|9
|0
|0
|4
|0
|Волынь
|6
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2013
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|24.11.2013
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|3:0
|Говерла (Ужгород)
|09.11.2013
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|27.10.2013
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|52'
|18.10.2013
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:1
|Говерла (Ужгород)
|05.10.2013
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Заря (Луганск)
|84'
|21.09.2013
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:0
|Арсенал (Киев)
|87'
|15.09.2013
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|4:2
|Говерла (Ужгород)
|01.09.2013
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:0
|Металлург (Донецк)
|45'
|24.08.2013
|46' -90'
|Ворскла (Полтава)
|3:3
|Волынь (Луцк)
|19.08.2013
|46' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|75'
|10.08.2013
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|4:0
|Волынь (Луцк)
|03.08.2013
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|1:3
|Днепр (Днепр)
|27.07.2013
|54' -90'
|Металлург (Запорожье)
|3:0
|Волынь (Луцк)
|65'
|21.07.2013
|1' -63'
|Волынь (Луцк)
|1:0
|Таврия (Симферополь)