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Кристиан Вильягра
Статистика
Кристиан Вильягра - статистика
Завершил карьеру
27 декабря 1985 (40), Мортерос
#3 | Защитник
178 см | 72 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2014/2015
Объединенный Суперкубок 2014
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Лига чемпионов 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Украина. Кубок 2013/2014
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Металлист
5
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 5 тур
Трабзонспор
3 : 1
27.11.2014
Металлист
1' - 84'
Лига Европы, 4 тур
Легия
2 : 1
06.11.2014
Металлист
1' - 90'
14'
Лига Европы, 3 тур
Металлист
0 : 1
22.10.2014
Легия
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Локерен
1 : 0
02.10.2014
Металлист
1' - 90'
30'
Лига Европы, 1 тур
Металлист
1 : 2
18.09.2014
Трабзонспор
1' - 90'
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