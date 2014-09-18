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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Металлист - Трабзонспор
Металлист - Трабзонспор: обзор матча 18 сентября 2014
Металлист
18.09.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа L, 1 тур
1 : 2
Завершен
Трабзонспор
61'
В. Гоменюк
25'
К. Констан
90+5'
А. Пападопулос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Трабзонспор
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
А. Пападопулос
Замена
Д. Кулаков
️️️️
К. Хавьер
90'
+3
Желтая карточка
В. Кобин
88'
83'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
М. Уорис
Замена
П. Ребенок
️️️️
Жажа
82'
Замена
А. Радченко
️️️️
С. Болбат
80'
79'
Желтая карточка
А. Пападопулос
71'
Желтая карточка
К. Констан
71'
Замена
М. Экичи
️️️️
С. Дурсун
ГОЛ! 1:1!
В. Гоменюк
Пас отдал
В. Кобин
61'
58'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
О. Кардосо
25'
ГОЛ! 0:1!
К. Констан
Пас отдал
С. Йилмаз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
70
Жажа
ЦФ
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
21
Эссаид Белкалем
ЦЗ
77
Муса Низам
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
54
Салих Дурсун
ОП
10
Сефа Йилмаз
ПВ
20
Маджид Уорис
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Металлист
75
Артур Денчук
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
82
Павел Ребенок
ЦП
46
Артем Радченко
ЦФ
Трабзонспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
68
Исхак Доган
ЦЗ
66
Фатих Атик
ЛВ
11
Мехмет Экичи
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
3-2-1-1-2
29
Горяинов
3
Вильягра
6
Торсильери
18
Гуйе
19
Пшеничных
14
Кобин
32
Красноперов
10
Хавьер
70
Жажа
8
Гоменюк
3-3-1-2
1
Киврак
77
Низам
12
Меджани
34
Пападопулос
18
Явру
54
Дурсун
19
Констан
10
Йилмаз
7
Кардосо
20
Уорис
50
Болбат
46
Радченко
46
Радченко
50
Болбат
10
Хавьер
15
Кулаков
15
Кулаков
10
Хавьер
70
Жажа
82
Ребенок
82
Ребенок
70
Жажа
20
Уорис
10
Эрдоган
10
Эрдоган
20
Уорис
54
Дурсун
11
Экичи
11
Экичи
54
Дурсун
7
Кардосо
9
Ятабаре
9
Ятабаре
7
Кардосо
Остались в запасе
Металлист
Трабзонспор
5
Александр Осман
ЛЗ
75
Артур Денчук
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
68
Исхак Доган
ЦЗ
99
Фатих Озтюрк
ВР
8
Сонер Айдогду
ЦП
66
Фатих Атик
ЛВ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
5
Александр Осман
ЛЗ
75
Артур Денчук
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
Остались в запасе
68
Исхак Доган
ЦЗ
99
Фатих Озтюрк
ВР
8
Сонер Айдогду
ЦП
66
Фатих Атик
ЛВ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Металлист - Трабзонспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Главный судья:
Том-Харальд Хаген
(Груэ)
Стадион:
Арена-Львов
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