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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Трабзонспор - Металлист
Трабзонспор - Металлист: обзор матча 27 ноября 2014
Трабзонспор
27.11.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа L, 5 тур
3 : 1
Завершен
Металлист
36'
Э. Белкалем
87'
М. Экичи
90'
С. Йилмаз
68'
В. Гоменюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Металлист
Желтая карточка
М. Ятабаре
90'
ГОЛ! 3:1!
С. Йилмаз
90'
Замена
М. Низам
️️️️
М. Уорис
89'
88'
Замена
А. Осман
️️️️
П. Ребенок
ГОЛ! 2:1!
М. Экичи
Пас отдал
С. Йилмаз
87'
84'
Замена
С. Болбат
️️️️
К. Вильягра
Вторая желтая
К. Меджани
77'
73'
Желтая карточка
Д. Кулаков
70'
Замена
Д. Кулаков
️️️️
В. Кобин
68'
ГОЛ! 1:1!
В. Гоменюк
Пас отдал
П. Ребенок
Желтая карточка
Э. Белкалем
64'
Замена
С. Йилмаз
️️️️
О. Кардосо
56'
Замена
Ф. Атик
️️️️
С. Айдогду
56'
Желтая карточка
К. Меджани
55'
ГОЛ! 1:0!
Э. Белкалем
Пас отдал
М. Экичи
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
21
Эссаид Белкалем
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
70
Жажа
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Трабзонспор
13
Ибрахим Демир
ВР
68
Исхак Доган
ЦЗ
5
Айкут Демир
ЦЗ
77
Муса Низам
ЦЗ
66
Фатих Атик
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
10
Сефа Йилмаз
ПВ
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
46
Артем Радченко
ЦФ
86
Владимир Барилко
ЦФ
3-2-2-3
99
Озтюрк
34
Пападопулос
21
Белкалем
12
Меджани
10
Эрдоган
3
Босингва
11
Экичи
8
Айдогду
7
Кардосо
9
Ятабаре
20
Уорис
3-3-2-2
29
Горяинов
3
Вильягра
6
Торсильери
18
Гуйе
14
Кобин
43
Ткачук
19
Пшеничных
32
Красноперов
82
Ребенок
8
Гоменюк
70
Жажа
20
Уорис
77
Низам
77
Низам
20
Уорис
8
Айдогду
66
Атик
66
Атик
8
Айдогду
7
Кардосо
10
Йилмаз
10
Йилмаз
7
Кардосо
82
Ребенок
5
Осман
5
Осман
82
Ребенок
3
Вильягра
50
Болбат
50
Болбат
3
Вильягра
14
Кобин
15
Кулаков
15
Кулаков
14
Кобин
Остались в запасе
Трабзонспор
Металлист
13
Ибрахим Демир
ВР
68
Исхак Доган
ЦЗ
5
Айкут Демир
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
Главный тренер
Эрсун Янал
46
Артем Радченко
ЦФ
86
Владимир Барилко
ЦФ
81
Владимир Дишленкович
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
Остались в запасе
13
Ибрахим Демир
ВР
68
Исхак Доган
ЦЗ
5
Айкут Демир
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
Остались в запасе
46
Артем Радченко
ЦФ
86
Владимир Барилко
ЦФ
81
Владимир Дишленкович
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Трабзонспор - Металлист
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Гестраниус
(Парайнен)
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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