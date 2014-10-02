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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Локерен - Металлист
Локерен - Металлист: обзор матча 02 октября 2014
Локерен
02.10.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа L, 2 тур
1 : 0
Завершен
Металлист
74'
Н. де Паув
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локерен - Металлист
Желтая карточка
Н. де Паув
90'
Замена
Э. Нголлок
️️️️
Х. Ванакен
88'
Желтая карточка
Х. Ванакен
85'
85'
Замена
А. Березовчук
️️️️
С. Пшеничных
84'
Желтая карточка
Эдмар
Замена
Д. Ремакль
️️️️
Б. Абдурахими
79'
ГОЛ! 1:0!
Н. де Паув
Пас отдал
К. Овермейре
74'
Замена
С. Дессер
️️️️
М. Лей
71'
69'
Замена
Д. Кулаков
️️️️
С. Болбат
61'
Замена
А. Радченко
️️️️
В. Кобин
30'
Желтая карточка
К. Вильягра
24'
Желтая карточка
С. Пшеничных
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локерен
1
Бубакар Барри
ВР
5
Мият Марич
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
8
Коэн Персоонс
ЦП
7
Киллиан Овермейре
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
9
Мбай Лей
ЦФ
18
Бесарт Абдурахими
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
32
Олег Красноперов
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Локерен
12
Югослав Лазич
ВР
4
Грегори Мертенс
ЦЗ
6
Артур Энрике
ЦЗ
28
Эварист Нголлок
ЦП
14
Джордан Ремакль
ЦП
10
Онур Кайя
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
46
Артем Радченко
ЦФ
86
Владимир Барилко
ЦФ
4-4-2
1
Барри
5
Марич
24
Шольц
13
Галициос
3
Одои
8
Персоонс
14
де Паув
20
Ванакен
7
Овермейре
18
Абдурахими
9
Лей
3-2-2-1-1
81
Дишленкович
3
Вильягра
18
Гуйе
24
Юссуф
14
Кобин
19
Пшеничных
32
Красноперов
8
Эдмар
10
Хавьер
8
Гоменюк
20
Ванакен
28
Нголлок
28
Нголлок
20
Ванакен
18
Абдурахими
14
Ремакль
14
Ремакль
18
Абдурахими
9
Лей
9
Дессер
9
Дессер
9
Лей
14
Кобин
46
Радченко
46
Радченко
14
Кобин
19
Пшеничных
4
Березовчук
4
Березовчук
19
Пшеничных
50
Болбат
15
Кулаков
15
Кулаков
50
Болбат
Остались в запасе
Локерен
Металлист
4
Грегори Мертенс
ЦЗ
12
Югослав Лазич
ВР
6
Артур Энрике
ЦЗ
10
Онур Кайя
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
86
Владимир Барилко
ЦФ
29
Александр Горяинов
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
Остались в запасе
4
Грегори Мертенс
ЦЗ
12
Югослав Лазич
ВР
6
Артур Энрике
ЦЗ
10
Онур Кайя
ЦП
Остались в запасе
86
Владимир Барилко
ЦФ
29
Александр Горяинов
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Локерен - Металлист
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Локерен
3 : 1
17.03.2019
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
10.03.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Локерен
1 : 2
03.03.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
23.02.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Стандард
3 : 1
15.02.2019
Локерен
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Штудер
(Ланси)
Стадион:
Дакнамстадион
Новости команд
Все
Локерен
Металлист
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