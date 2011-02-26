|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монако
|12
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2011
|55' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|0:1
|Монако (Монако)
|11.05.2011
|57' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|3:0
|Монако (Монако)
|07.05.2011
|1' -90'
|Монако (Монако)
|1:1
|ПСЖ (Париж)
|01.05.2011
|1' -72'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:1
|Монако (Монако)
|31'
|24.04.2011
|69' -90'
|Монако (Монако)
|1:0
|Ренн (Ренн)
|73'
|16.04.2011
|67' -90'
|Ницца (Ницца)
|3:2
|Монако (Монако)
|09.04.2011
|80' -90'
|Монако (Монако)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|90'
|02.04.2011
|88' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:2
|Монако (Монако)
|05.03.2011
|Был в запасе
|Валансьен (Валансьен)
|0:0
|Монако (Монако)
|26.02.2011
|78' -90'
|Монако (Монако)
|2:2
|Кан (Кан)
|19.02.2011
|1' -69'
|Брест (Брест)
|2:0
|Монако (Монако)
|12.02.2011
|1' -90'
|Монако (Монако)
|3:1
|Лорьян (Лорьян)
|3'
|06.02.2011
|46' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:0
|Монако (Монако)