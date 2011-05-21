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Джордж Уэлком
Статистика
Джордж Уэлком - статистика
Завершил карьеру
9 марта 1985 (41), Роатан
#9 | Нападающий
193 см | 87 кг
Гондурас
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монако
12
2
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
0 : 1
21.05.2011
Монако
55' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Сошо
3 : 0
11.05.2011
Монако
57' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Монако
1 : 1
07.05.2011
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Сент-Этьен
1 : 1
01.05.2011
Монако
1' - 72'
31'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
1 : 0
24.04.2011
Ренн
69' - 90'
73'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
3 : 2
16.04.2011
Монако
67' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
1 : 0
09.04.2011
Лилль
80' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Арль-Авиньон
0 : 2
02.04.2011
Монако
88' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Валансьен
0 : 0
05.03.2011
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
2 : 2
26.02.2011
Кан
78' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Брест
2 : 0
19.02.2011
Монако
1' - 69'
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
3 : 1
12.02.2011
Лорьян
1' - 90'
3'
Франция. Лига 1, 22 тур
Тулуза
2 : 0
06.02.2011
Монако
46' - 90'
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