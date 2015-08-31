Игорь Вознесенский - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Вознесенский
|Команда
|Орел
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|171
|Вес
|70
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Вознесенский
|Команда
|Орел
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|171
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Орел
|15
|1
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -87'
|Орел (Орел)
|1:0
|Витязь (Подольск)
|01.11.2015
|1' -90'
|Калуга (Калуга)
|3:1
|Орел (Орел)
|36'
|25.10.2015
|1' -90'
|Орел (Орел)
|0:1
|Авангард (Курск)
|11.10.2015
|1' -69'
|Орел (Орел)
|0:3
|Тамбов (Тамбов)
|30'
|04.10.2015
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Орел (Орел)
|88'
|27.09.2015
|1' -90'
|Орел (Орел)
|0:0
|Рязань (Рязань)
|90'
|21.09.2015
|1' -81'
|Энергомаш (Белгород)
|1:1
|Орел (Орел)
|14.09.2015
|Был в запасе
|Локомотив (Лиски)
|1:0
|Орел (Орел)
|07.09.2015
|89' -90'
|Орел (Орел)
|0:0
|Металлург Л (Липецк)
|31.08.2015
|1' -68'
|Арсенал-2 (Тула)
|2:1
|Орел (Орел)
|24.08.2015
|1' -90'
|Орел (Орел)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|17.08.2015
|1' -74'
|Витязь (Подольск)
|1:0
|Орел (Орел)
|11.08.2015
|1' -90'
|Орел (Орел)
|0:0
|Калуга (Калуга)
|03.08.2015
|1' -90'
|Авангард (Курск)
|1:0
|Орел (Орел)
|49'
|28.07.2015
|1' -65'
|Орел (Орел)
|0:2
|Чертаново (Москва)
|20.07.2015
|1' -90'
|Зенит (Пенза)
|0:1
|Орел (Орел)
|65'