Гуннар Нильсен - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Гуннар
|Фамилия
|Нильсен
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Торсхавн
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|195
|Вес
|90
|Имя
|Гуннар
|Фамилия
|Нильсен
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Торсхавн
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|195
|Вес
|90
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фарерские острова
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|Был в запасе
|Фарерские острова
|2:1
|Турция
|22.09.2022
|1' -90'
|Литва
|1:1
|Фарерские острова
|14.06.2022
|1' -90'
|Люксембург
|2:2
|Фарерские острова
|11.06.2022
|1' -90'
|Фарерские острова
|2:1
|Литва
|07.06.2022
|1' -90'
|Фарерские острова
|0:1
|Люксембург
|04.06.2022
|1' -90'
|Турция
|4:0
|Фарерские острова