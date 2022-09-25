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Гуннар Нильсен
Статистика
Гуннар Нильсен - статистика
Завершил карьеру
7 октября 1986 (39), Торсхавн
#12 | Вратарь
195 см | 90 кг
Фареры
Статистика
Статистика по турнирам
Лига наций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Лига конференций 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Отбор ЧЕ-2020 2019
Лига Европы 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фарерские острова
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
2 : 1
25.09.2022
Турция
Был в запасе
Лига наций, 5 тур
Литва
1 : 1
22.09.2022
Фарерские острова
1' - 90'
Лига наций, 4 тур
Люксембург
2 : 2
14.06.2022
Фарерские острова
1' - 90'
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
2 : 1
11.06.2022
Литва
1' - 90'
Лига наций, 2 тур
Фарерские острова
0 : 1
07.06.2022
Люксембург
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Турция
4 : 0
04.06.2022
Фарерские острова
1' - 90'
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