Статистика по турнирам

Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Лига конференций 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Англия. Премьер-лига 2009/2010