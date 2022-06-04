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    Гуннар Нильсен - статистика

    #12 | Вратарь
    Имя Гуннар
    Фамилия Нильсен
    Команда Мазервелл
    Состав Основной
    Родной город Торсхавн
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 октября 1986 (36 лет)
    Рост 195
    Вес 90
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фарерские острова 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 Был в запасе Фарерские острова 2:1 Турция
    22.09.2022 1' -90' Литва 1:1 Фарерские острова
    14.06.2022 1' -90' Люксембург 2:2 Фарерские острова
    11.06.2022 1' -90' Фарерские острова 2:1 Литва
    07.06.2022 1' -90' Фарерские острова 0:1 Люксембург
    04.06.2022 1' -90' Турция 4:0 Фарерские острова
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