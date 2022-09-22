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Расписание матчей
Лига наций
Литва - Фарерские острова
Литва - Фарерские острова: обзор матча 22 сентября 2022
Литва
22.09.2022, четверг, 21:45
Лига наций, группа C1, 5 тур
1 : 1
Завершен
Фарерские острова
44'
В. Сливка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Литва - Фарерские острова
90'
+1
Замена
Х. Хансен
️️️️
Р. Юнсен
90'
+1
Замена
С. Наттестад
️️️️
К. Ольсен
Замена
Р. Баравикас
️️️️
С. Миколюнас
87'
82'
Замена
М. Миккельсен
️️️️
М. Ольсен
77'
Замена
П. Йоханнесен
️️️️
Й. Эдмундссон
Замена
Т. Милашюс
️️️️
П. Голубицкас
76'
Желтая карточка
Д. Шимкус
75'
Желтая карточка
Л. Климавичус
72'
Желтая карточка
Э. Гирдвайнис
65'
Замена
Д. Шимкус
️️️️
В. Сливка
60'
Желтая карточка
Ю. Ласицкас
56'
ГОЛ! 1:0!
В. Сливка
Пас отдал
Ф. Черных
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
23
Джугас Барткус
ВР
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
2
Линас Климавичус
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
19
Линас Мегелайтис
ОП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
13
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
6
Рене Юнсен
ЦП
7
Йоаннес Бьярталид
ЦП
9
Джилли Соренсен
ЦП
10
Мейнхард Ольсен
ЦП
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Литва
12
Игнас Плукас
ВР
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
8
Натанас Зебраускас
ЦЗ
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
6
Бенас Шаткус
ЦЗ
10
Томас Калинаускас
ЦП
6
Модестас Воробьевас
ЦП
16
Домантас Шимкус
ЦП
20
Титас Милашюс
ЦП
7
Артур Должников
ПВ
Фарерские острова
1
Маттиас Ламхауге
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
13
Даниэль Йохансен
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
13
Ханнес Агнарссон
ЛВ
6
Халлур Ханссон
ЦП
21
Хедин Хансен
ЦП
18
Мадс Миккельсен
ПВ
19
Андрасс Йохансен
ЦФ
19
Паэтур Петерсен
ЦФ
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
3-3-3-1
23
Барткус
2
Климавичус
21
Бараускас
13
Ласицкас
4
Гирдвайнис
19
Мегелайтис
13
Миколюнас
14
Сливка
11
Новиковас
22
Голубицкас
10
Черных
3-5-1-1
1
Нильсен
13
Андреасен
3
Давидсен
16
Ватнхамар
6
Юнсен
9
Соренсен
10
Ольсен
13
Аскхам
7
Бьярталид
14
Эдмундссон
11
Ольсен
13
Миколюнас
23
Баравикас
23
Баравикас
13
Миколюнас
14
Сливка
16
Шимкус
16
Шимкус
14
Сливка
22
Голубицкас
20
Милашюс
20
Милашюс
22
Голубицкас
11
Ольсен
5
Наттестад
5
Наттестад
11
Ольсен
6
Юнсен
21
Хансен
21
Хансен
6
Юнсен
10
Ольсен
18
Миккельсен
18
Миккельсен
10
Ольсен
14
Эдмундссон
10
Йоханнесен
10
Йоханнесен
14
Эдмундссон
Остались в запасе
Литва
Фарерские острова
12
Игнас Плукас
ВР
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
8
Натанас Зебраускас
ЦЗ
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
6
Бенас Шаткус
ЦЗ
10
Томас Калинаускас
ЦП
6
Модестас Воробьевас
ЦП
7
Артур Должников
ПВ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
1
Маттиас Ламхауге
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
13
Даниэль Йохансен
ЦЗ
6
Халлур Ханссон
ЦП
13
Ханнес Агнарссон
ЛВ
19
Андрасс Йохансен
ЦФ
19
Паэтур Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Остались в запасе
12
Игнас Плукас
ВР
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
8
Натанас Зебраускас
ЦЗ
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
6
Бенас Шаткус
ЦЗ
10
Томас Калинаускас
ЦП
6
Модестас Воробьевас
ЦП
7
Артур Должников
ПВ
Остались в запасе
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
1
Маттиас Ламхауге
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
13
Даниэль Йохансен
ЦЗ
6
Халлур Ханссон
ЦП
13
Ханнес Агнарссон
ЛВ
19
Андрасс Йохансен
ЦФ
19
Паэтур Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Главный тренер
Хакан Эриксон
Статистика матча Литва - Фарерские острова
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Фарерские острова
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
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