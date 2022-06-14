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Расписание матчей
Лига наций
Люксембург - Фарерские острова
Люксембург - Фарерские острова: обзор матча 14 июня 2022
Люксембург
14.06.2022, вторник, 21:45
Лига наций, группа C1, 4 тур
2 : 2
Завершен
Фарерские острова
12'
Ж. Родригес (П)
49'
К. Мартинс
57'
Й. Бьярталид
59'
Й. Бьярталид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люксембург - Фарерские острова
89'
Замена
М. Миккельсен
️️️️
Й. Бьярталид
89'
Замена
Х. Хансен
️️️️
Д. Соренсен
Замена
С. Икене
️️️️
М. Шано
75'
73'
Замена
А. Йонссон
️️️️
М. Ольсен
Желтая карточка
Ж. Родригес
71'
Замена
И. Санчес
️️️️
С. Тилль
68'
Замена
М. Джон Девилье
️️️️
Ф. Бонерт
67'
60'
Замена
Р. Балдвинссон
️️️️
Х. Ватнсдаль
59'
ГОЛ! 2:2!
Й. Бьярталид
Пас отдал
М. Ольсен
57'
ГОЛ! 2:1!
Й. Бьярталид
ГОЛ! 2:0!
К. Мартинс
49'
46'
Замена
Й. Эдмундссон
️️️️
К. Ольсен
Замена
К. Мартинс
️️️️
Л. Жерсон
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Родригес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
13
Дирк Карлсон
ЛЗ
2
Максим Шано
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
16
Леандро Баррейро
ПЗ
7
Ларс Жерсон
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
6
Рене Юнсен
ЦП
9
Джилли Соренсен
ЦП
7
Йоаннес Бьярталид
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
10
Мейнхард Ольсен
ЦП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Люксембург
12
Ральф Шон
ВР
23
Лукас Фокс
ВР
18
Софьян Икене
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
6
Диогу Пиментель
ОП
22
Фабио Лоей
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
7
Ивандро Санчес
АП
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
11
Майкл Омосанья
ЦФ
9
Алессио Курчи
ЦФ
Фарерские острова
12
Кристиан Йоенсен
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
13
Даниэль Йохансен
ЦЗ
13
Ханнес Агнарссон
ЛВ
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
21
Хедин Хансен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
18
Мадс Миккельсен
ПВ
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
3-2-3-2
1
Морис
2
Шано
22
Мартинс
17
Пинту
13
Карлсон
16
Баррейро
7
Жерсон
21
Тилль
10
Синани
10
Родригес
4
Бонерт
4-5-1
1
Нильсен
8
Ватнсдаль
5
Наттестад
3
Давидсен
16
Ватнхамар
6
Юнсен
7
Бьярталид
6
Ханссон
10
Ольсен
9
Соренсен
11
Ольсен
2
Шано
18
Икене
18
Икене
2
Шано
7
Жерсон
8
Мартинс
8
Мартинс
7
Жерсон
21
Тилль
7
Санчес
7
Санчес
21
Тилль
4
Бонерт
21
Девилье
21
Девилье
4
Бонерт
8
Ватнсдаль
15
Балдвинссон
15
Балдвинссон
8
Ватнсдаль
10
Ольсен
19
Йонссон
19
Йонссон
10
Ольсен
9
Соренсен
21
Хансен
21
Хансен
9
Соренсен
11
Ольсен
14
Эдмундссон
14
Эдмундссон
11
Ольсен
7
Бьярталид
18
Миккельсен
18
Миккельсен
7
Бьярталид
Остались в запасе
Люксембург
Фарерские острова
12
Ральф Шон
ВР
23
Лукас Фокс
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
6
Диогу Пиментель
ОП
22
Фабио Лоей
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
11
Майкл Омосанья
ЦФ
9
Алессио Курчи
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
12
Кристиан Йоенсен
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
13
Даниэль Йохансен
ЦЗ
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
13
Ханнес Агнарссон
ЛВ
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Остались в запасе
12
Ральф Шон
ВР
23
Лукас Фокс
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
6
Диогу Пиментель
ОП
22
Фабио Лоей
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
11
Майкл Омосанья
ЦФ
9
Алессио Курчи
ЦФ
Остались в запасе
12
Кристиан Йоенсен
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
13
Даниэль Йохансен
ЦЗ
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
13
Ханнес Агнарссон
ЛВ
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Хакан Эриксон
Статистика матча Люксембург - Фарерские острова
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Фарерские острова
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
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Стадион:
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