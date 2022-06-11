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Лига наций
Фарерские острова - Литва
Фарерские острова - Литва: обзор матча 11 июня 2022
Фарерские острова
11.06.2022, суббота, 19:00
Лига наций, группа C1, 3 тур
2 : 1
Завершен
Литва
20'
В. Давидсен (П)
45'
Я. Бископсте Андреасен
6'
Ф. Черных
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фарерские острова - Литва
Желтая карточка
Й. Эдмундссон
90'
Желтая карточка
А. Йонссон
89'
Замена
Й. Эдмундссон
️️️️
П. Йоханнесен
82'
66'
Желтая карточка
К. Лаукжемис
Замена
С. Наттестад
️️️️
О. Фэре
66'
Замена
А. Йонссон
️️️️
М. Ольсен
66'
64'
Замена
К. Лаукжемис
️️️️
А. Климавичюс
46'
Замена
П. Сирвис
️️️️
Д. Бараускас
ГОЛ! 2:1!
Я. Бископсте Андреасен
Пас отдал
М. Ольсен
45'
Желтая карточка
О. Фэре
42'
Замена
Х. Ватнсдаль
️️️️
Х. Аскхам
25'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Давидсен
20'
19'
Желтая карточка
Д. Бараускас
6'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Черных
Пас отдал
Ю. Ласицкас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
13
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
9
Джилли Соренсен
ЦП
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
7
Йоаннес Бьярталид
ЦП
10
Мейнхард Ольсен
ЦП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Литва
23
Джугас Барткус
ВР
21
Доминикас Бараускас
ЛЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦЗ
2
Линас Климавичус
ЦЗ
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ПЗ
19
Линас Мегелайтис
ОП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
18
Аугустинас Климавичюс
ЦФ
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Фарерские острова
12
Кристиан Йоенсен
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
13
Даниэль Йохансен
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
13
Ханнес Агнарссон
ЛВ
21
Хедин Хансен
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
18
Мадс Миккельсен
ПВ
Литва
12
Игнас Плукас
ВР
1
Эрнестас Шеткус
ВР
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
6
Бенас Шаткус
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
23
Вилюс Арманавичюс
ЦП
0
Каролис Узела
ЦП
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
19
Игнас Крузикас
ПВ
9
Каролис Лаукжемис
ЦФ
4-4-2
1
Нильсен
16
Ватнхамар
3
Давидсен
15
Фэре
13
Андреасен
9
Соренсен
7
Бьярталид
10
Ольсен
13
Аскхам
10
Йоханнесен
11
Ольсен
3-3-2-2
23
Барткус
3
Уткус
2
Климавичус
13
Ласицкас
23
Баравикас
19
Мегелайтис
21
Бараускас
14
Сливка
11
Новиковас
10
Черных
18
Климавичюс
13
Аскхам
8
Ватнсдаль
8
Ватнсдаль
13
Аскхам
15
Фэре
5
Наттестад
5
Наттестад
15
Фэре
10
Ольсен
19
Йонссон
19
Йонссон
10
Ольсен
10
Йоханнесен
14
Эдмундссон
14
Эдмундссон
10
Йоханнесен
21
Бараускас
17
Сирвис
17
Сирвис
21
Бараускас
18
Климавичюс
9
Лаукжемис
9
Лаукжемис
18
Климавичюс
Остались в запасе
Фарерские острова
Литва
12
Кристиан Йоенсен
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
13
Даниэль Йохансен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
21
Хедин Хансен
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
13
Ханнес Агнарссон
ЛВ
18
Мадс Миккельсен
ПВ
Главный тренер
Хакан Эриксон
12
Игнас Плукас
ВР
1
Эрнестас Шеткус
ВР
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
6
Бенас Шаткус
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
23
Вилюс Арманавичюс
ЦП
0
Каролис Узела
ЦП
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
19
Игнас Крузикас
ПВ
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Остались в запасе
12
Кристиан Йоенсен
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
13
Даниэль Йохансен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
21
Хедин Хансен
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
13
Ханнес Агнарссон
ЛВ
18
Мадс Миккельсен
ПВ
Остались в запасе
12
Игнас Плукас
ВР
1
Эрнестас Шеткус
ВР
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
6
Бенас Шаткус
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
23
Вилюс Арманавичюс
ЦП
0
Каролис Узела
ЦП
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
19
Игнас Крузикас
ПВ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Главный тренер
Вальдас Урбонас
Статистика матча Фарерские острова - Литва
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч
(Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Торсвеллур
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