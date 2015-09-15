Иван Родин - статистика
#87 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Родин
|Команда
|Калуга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|179
|Вес
|80
|Имя
|Иван
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Родин
|Команда
|Калуга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|179
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Москва
|17
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -66'
|Москва (Москва)
|6:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|27'
|01.11.2015
|68' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:0
|Москва (Москва)
|21.10.2015
|1' -64'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:2
|Москва (Москва)
|17'
|17.10.2015
|1' -46'
|Строгино (Москва)
|1:2
|Москва (Москва)
|12.10.2015
|1' -73'
|Москва (Москва)
|2:0
|ЦРФСО (Смоленск)
|05.10.2015
|1' -73'
|Коломна (Коломна)
|1:3
|Москва (Москва)
|01.10.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|3:1
|Спартак К (Кострома)
|27.09.2015
|1' -63'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:0
|Москва (Москва)
|21.09.2015
|81' -90'
|Москва (Москва)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|15.09.2015
|82' -90'
|Химки (Химки)
|3:1
|Москва (Москва)
|08.09.2015
|61' -90'
|Москва (Москва)
|2:0
|Текстильщик (Иваново)
|01.09.2015
|76' -90'
|Домодедово (Москва)
|0:1
|Москва (Москва)
|22.08.2015
|1' -46'
|Волга (Тверь)
|1:0
|Москва (Москва)
|26'
|18.08.2015
|65' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|2:3
|Москва (Москва)
|12.08.2015
|61' -90'
|Москва (Москва)
|0:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|28.07.2015
|90' -90'
|Москва (Москва)
|4:2
|Карелия (Петрозаводск)
|20.07.2015
|46' -90'
|Москва (Москва)
|2:0
|Псков-747 (Псков)